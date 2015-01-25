مصرف طولانی مدت قرص های ضد بارداری و خطر سرطان گلیوما

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج جدیدترین مطالعات حکایت از آن دارد مصرف طولانی مدت قرص های ضد بارداری می تواند در افزایش خطر نوع نادری از سرطان مغز موثر باشد.

دکتر دیوید گاست سرپرست پروژه دانمارکی که ارتباط استفاده از قرص های ضد بارداری با خطر بروز تومور گلیوما را مورد بررسی قرار می دهد می گوید: " زنان زیر 50 سالی که مبتلا به نوع نادری از سرطان مغز می باشند (تومور گلیوما) به میزان 90 درصد احتمال دارد که از مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری بوده باشند".

تیم تحقیقاتی وی داده های آماری را مورد مطالعه قرار داده است که مربوط به زنان مبتلا به تومور گلیوما مابین سال های 2009-2000 در دانمارک می باشد.

سالانه از هر 100 هزار زن 15 الی 49 ساله دانمارکی پنج تن به این نوع از سرطان مغزی مبتلا می گردد. آمار ارائه شده مربوط به زنانی می شود که از مصرف کنندگان قرص های ضد بارداری بوده اند.

زنانی که به مدت کمتر از یکسال از قرص های ضدبارداری استفاده کرده اند به میزان 40 درصد بیشتر از کسانی که این قرص ها را مصرف نکرده اند در معرض ابتلا به تومور نادر گلیوما قرار دارند. در میان زنانی هم که به مدت پنج سال و یا بیشتر اقدام به استفاده از قرص های ضدبارداری نموده اند خطر ابتلا به این نوع سرطان نادر مغزی به میزان دوبرابر بیشتر از کسانیست که از قرص های ضدبارداری استفاده نمی کنند.

خطر تومور گلیوما در میان افرادی که قرص های ضدبارداری حاوی پروجستوژن مصرف می کنند به میزان قابل توجهی بیشتر از کسانی هستند که قرص های ضد بارداری حاوی استروژن مصرف می کنند.