به گزارش خبرگزاری مهر، در اين ديدار حجت الاسلام قاضی عسکر ضمن با شكوه خواندن مراسم اربعين امسال، زحمات و تلاش‌هاي مردم و مسؤولان شهر مهران در امر خدمات رساني به زايران عتبات را قابل ستايش دانست و اظهار داشت: مردم استان ايلام و شهرستان مهران از دير باز به مهمان نوازي و سخاوت شهرت داشتند و با ارائه خدمات به زائران در اربعين حسيني (ع)، ارادت خود را به سيد الشهدا عليه السلام به نمايش گذاشتند.

وی اظهار داشت: مجموعه حج و زيارت از همه طرح ها، ايده‌ها و پيشنهادها كارشناسانه در حوزه عتبات استقبال و حمايت مي‌كند.

وي از رضايت و خرسندي مقام معظم رهبري از ايثار و ميزباني مردم استان‌هاي ايلام و خوزستان از زايران در ايام اربعين خبر داد و گفت: اربعين براي ما از اهميت ويژه‌ اي برخوردار است و اين افتخار عظيم براي شيعه و جهان اسلام يك سرمايه ارزشمند است.



نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت افزود: شوراي شهر و مسؤولان نهادهاي مختلف شهرستان مهران بايد طرح جامعي در زمينه ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي ارايه خدمات بهتر به زايران حسيني تهيه نمايند.



وي ضمن درخواست برای پرهيز از دولتي كردن امور اربعين، بر مشاركت گسترده و برنامه ريزي شده مردم در امور مختلف آن تاكيد كرد و افزود: مجموعه حج و زيارت از همه طرح ها، ايده‌ها و پيشنهادها كارشناسانه در حوزه عتبات استقبال و حمايت مي‌كند.

