کشف ۲۷۱ دستگاه وسيله نقليه مسروقه در بروجرد/ ۷۹۵ نفر دستگير شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبري پليس، سرهنگ دليري در تشريح طرح هاي ارتقای امنيت اجتماعي و مبارزه با سرقت در بروجرد گفت: مأموران انتظامي اين شهرستان با تلاش شبانه روزي و اجراي طرح هاي متعدد انتظامي در ۱۰ ماهه سال جاري موفق شدند ۱۱۳ دستگاه خودرو و ۱۵۸ دستگاه موتورسيکلت مسروقه را شناسايي و کشف کنند.

وي افزود: در اين مدت ۶۶ فقره کيف قاپي، ۶۰۱ فقره محتويات داخل خودرو، ۱۹۸ فقره منزل، ۸۵ فقره اماکن شخصي، ۱۲ فقره جيب بري، ۷۲ فقره احشام، ۷۲ فقره مغازه و ۳۳۵ فقره ساير سرقت ها کشف و ۷۹۵ نفر متهم شناسايي و دستگير شده اند.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجرد ضمن قدرداني از مشارکت و همکاري خوب مردمي با پليس در اجراي طرح هاي پاکسازي و انتظامي، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعاليت غيرقانوني و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گريز، در اسرع وقت از طريق تلفن فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اعلام تا نسبت به شناسايي جرم و دستگيري مجرمان و متخلفان اقدام شود.

كشف محموله پوشاك قاچاق در پلدختر

فرمانده انتظامي شهرستان پلدختر از كشف ۷۶۴ جفت كفش و انواع البسه قاچاق به ارزش ۵۰۰ ميليون ريال خبر داد.

سرهنگ رضا داودي گفت: در پي دريافت خبري مبني بر اينكه يك قاچاقچي با يك دستگاه خاور قصد جابجايي مقاديري قاچاق از جنوب به لرستان را دارد، موضوع در دستور كار ماموران پاسگاه انتظامي ميانکوه شرقي پلدختر قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با اكيب ويژه در ميسر آزاد راه انديمشك - خرم آباد مستقر شده و با مشاهده يك دستگاه خاور كه از بنادر جنوبي به لرستان بارگيري شده بود آن را توقيف و يك قاچاقچي را دستگير كردند.

سرهنگ داودي اظهار داشت: در بازرسي از خاور ۷۶۴ جفت كفش و يك هزار و ۲۰۰ ثوب انواع البسه خارجي قاچاق به ارزش ۵۰۰ ميليون ريال كشف و ضبط شد.

کشفیات قاچاق در دورود

فرمانده انتظامي دورود از كشف ۱۳ تن و ۷۰۰ كيلوگرم آرد قاچاق و ۱۰۷ هزار و ۱۸۰ نخ سيگار غير مجاز طي ۹ ماهه امسال در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ هدايت اله حسنوند گفت: اداره نظارت عمومي بر اماكن اين شهرستان در راستاي پاسخگويي به مطالبات مردمي در ۹ ماهه سال جاري موفق به كشف ۱۰۷ هزار و ۱۸۰ نخ سيگارت قاچاق و ۱۳ تن و ۷۰۰ كيلو گرم آرد قاچاق شده است.

وي با بيان اينكه فرآيند كنترل و نظارت در سطح اماكن عمومي، علاوه بر بالا بردن سطح كارايي موجب ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد شد بيان داشت: با نظارت دقيق بر داروخانه ها و واحدهاي صنفي فرهنگی طي چند ماهه اخير نزديک به ۳ هزار قلم دارو و مكمل هاي غير بهداشتي كشف و نزديک به ۵۰ واحد صنفي فرهنگي و رايانه اي كه اقدام به نشر محصولات ضد فرهنگي و مخرب کرده پلمپ شدند.

سرهنگ حسنوند تصريح کرد: در اين مدت چندين واحد صنفي قليان سرا به علت تهديد عليه بهداشت فردي و اجتماعي در اين شهرستان نيز پلمپ شدند.

ارائه خدمات مشاوره اي رايگان به ۵۶۰ نفر در دورود

فرمانده انتظامي شهرستان دورود از ارائه خدمات مشاوره اي رايگان به بيش از ۵۶۰ نفر در كلانتري هاي اين شهرستان طي دو ماهه اخير خبر داد و گفت: توانمندي در حوزه اجتماعي، كاهش حجم ماموريت هاي انتظامي را به همراه خواهد داشت.

سرهنگ هدايت اله حسنوند اظهار داشت: پرونده هايي با موضوع مشكلات خانوادگي، روان شناختي، حقوقي، نزاع و درگيري به دواير مشاوره و مددکاري کلانتري ۱۱ و ۱۲ اين شهرستان در آذر و دي ماه سال جاري ارجاع شده كه بيش از ۷۵ درصد آن­ها به مصالحه انجاميده است.

وي با بيان اينكه در طول دو ماه گذشته ۵۶۰ نفر تحت عنوان پرونده هاي قضايي يا مشاوره حضوري در سطح كلانتري ها و يا اماكن آموزشي با مشاوران و كارشناسان اين فرماندهي ديدار داشته اند گفت: تعامل بسيار خوب فرماندهي انتظامي دورود و اداره آموزش و پرورش فرصتي مناسب براي فعاليت مشاوران و مددكاران اجتماعي در مدارس بوده و با توجه به اينكه دانش آموزان در سن تثبيت و شكل گيري شخصيت قرار دارند، ضمن شناسايي مشكلاتشان به رفع آنها خواهند پرداخت.

سرهنگ حسنوند گفت: در آذر و دي ماه سال جاري بيش از ۱۰۰ پرونده قضايي تحت مشاوره رايگان اين فرماندهي قرار گرفته كه بيش از ۷۵ درصد آنان به مصالحه ختم شده است.