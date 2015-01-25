به گزارش خبرگزاری مهر، حمید راشدی با اشاره به درخواست های مکرر مراکز پژوهشی و فناوری برای تمدید مهلت شرکت در دهمین دوره جایزه ملی محیط‌زیست گفت: علاقمندان می توانند تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ مدارک خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

رییس کمیته علمی دهمین دوره جایزه ملی محیط‌زیست افزود: پس از انتشار فراخوان در روزنامه‌ها، هم‌چنین اطلاع‌رسانی از طریق پورتال سازمان حفاظت محیط‌زیست، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، سازمان‌های ذیربط و ادارات کل محیط‌زیست استانی، علاقمندان به شرکت در دهمین دوره جایزه ملی محیط‌زیست مدارک خود را به دبیرخانه مربوطه ارسال کردند.

راشدی اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های مکرر ادارات استانی، وزارتخانه ها، واحدهای پژوهشی و فناوری، مراکز تحقیقاتی برای تمدید مهلت دریافت مدارک، موضوع با حضور دکتر مظاهری دبیر دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست بررسی و مقرر شد تاریخ دریافت مدارک تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شود.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تمدید مجدد مهلت ارسال آثار امکان حضور فعالان عرصه محیط زیست در این عرصه فرهنگی بیش از پیش فراهم شود