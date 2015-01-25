به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حاتمی ظهر دوشنبه در نشست خبری هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج کشور که در استان لرستان برگزار می شود اظهار داشت: در حاشیه این جشنواره کارگاههای آموزشی برای هنرمندان این حوزه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه فراخوان هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج کشور خرداد ماه امسال داده شده است عنوان کرد: در نهایت استان لرستان به عنوان میزبان نهایی برگزاری دو سالانه هنرهای تجسمی در کشور انتخاب شد.

مسئول بسیج هنرمندان استان لرستان با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی در حاشیه هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج کشور در استان لرستان بیان داشت: این کارگاههای آموزشی با حضور اساتید برجسته استان و کشور برگزار می شوند.

حاتمی با بیان اینکه بخشی از این کارگاههای آموزشی بر اساس نیاز استان برگزار می شوند گفت: در این راستا بخشی از این برنامه های آموزشی در سطح کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوان استان برگزار می شوند.

وی با تاکید بر نقش تاثیر گذار برگزاری هفتمین دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج کشور در استان لرستان تصریح کرد: به طور حتم برگزاری این دو سالانه در ارتقای سطح کیفی هنر لرستان و معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در استان و ... تاثیر گذار خواهد بود.