برگزاری درسگفتار بحرانهای شهری: همراه با دیوید هاروی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای زمستان ۹۳ موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش، درسگفتار بحرانهای شهری: همراه با دیوید هاروی با تدریس پرویز صداقت برگزار می شود.

این دوره دوشنبه ۶ بهمن ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برپا می شود.

طرح درس:

در طول تاریخ سرمایه‌داری، زایش و رشد شهرها ابزار کلیدی برای جذب کار و سرمایه‌ مازاد بوده است. به همین ترتیب، تولید فضا و انحصار فضایی بخش جدایی‌ناپذیر فرایند انباشت سرمایه بوده است. به سبب سرشت فضاهای تولید‌شده و اهمیت شهر به‌مثابه مکانی برای جذب ارزش، استفاده از ترکیبی از سرمایه‌ی مالی و سازوبرگ دولتی در این امر اهمیت تعیین‌کننده دارد.

به لحاظ تجربی، در درازمدت این گونه سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند ماهیت سوداگرانه داشته باشد. به همین دلیل، در عین حال که شهر و تولید محیط مصنوع نقش مهمی در جذب مازاد محصول و حل بحران‌های سرمایه دارد خود می‌تواند رقم‌زننده‌ بحران‌ها باشد. از سوی دیگر، فرایند سرمایه‌گذاری در زایش و رشد شهری به‌شدت متکی به انباشت به مدد سلب مالکیت بوده است. به همین دلیل شناخت فرایندهای شهری نیازمند شناخت ماهیت انباشت به مدد سلب مالکیت است.

اما بحران‌های شهری ابعادی بسیار فراتر از ابعاد مالی ـ اقتصادی دارد. زادورشد شهری جریانی دایمی از بحران‌ها و اضطراب‌های دایمی در فضای شهری پدید می‌آورد و زمینه‌ساز شکل‌گیری شورش‌ها و انقلاب‌های شهری بوده است. جنبش‌های شهری در تاریخ سرمایه‌داری از قرن نوزدهم شکل گرفت و پیشینه‌ی آن را می‌توان از پاریس ۱۸۷۱ تا میدان تقسیم در استانبول ۲۰۱۳ دنبال کرد.

در این درس‌گفتار، زادورشد شهری در ارتباط با فرایند انباشت سرمایه و اختلال در روند انباشت در همین چارچوب تشریح می‌شود و پی‌آمدهای زایش و رشد سرمایه‌دارانه‌ی شهرها در شکل‌گیری بحران‌ها و شورش‌های شهری با نگاهی به تجربه‌های معاصر بررسی می‌شود.

همچنین درسگفتار ملاحظاتی پیرامون مفهوم مشارکت: مورد ایران با تدریس پرویز پیران از سه شنبه ۷ بهمن ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار می شود.

آرتو و تئاتر شقاوت عنوان درسگفتار دیگری است که با تدریس محمد رضایی راد از سه شنبه ۷ بهمن ماه از ساعت ۱۷-۱۹ برپاست.

طرح درس:

"کیمیاگری" و "طاعون" را چه نسبتی است با تئاتر؟ آما آرتو دقیقاً تمامی پروژه فکری و کار نظری را بر برقراریِ همین نسبت میان اور بی نسبت بنا کرده است. رمز دیرآشنایی آرتو نیز در همین نکته پنهان است، زیرا او کوشیده از پیونددادنِ تئاتر با امور بی نسبت، تئاتر جدیدی بیافریند که حتی نام آن نیز به همان اندازه مفهوم آن غریب و وحشی و شگفت انگیز است: "تئاتر شقاوت".

اما این تئاتری است که با هرچه می تواند پیوند برقرار کند ـ ازجمله جنون و طاعون و کیمیاگری ـ به جز با خود تئاتر. تاریخ تئاترِ مسلط، که ما آن را ارسطویی می خوانیم، نشانگر امری عینی و تحقق نایافته بود، در حالی که تئاتر آرتو به عکس تئاتری ذهنی و تحقق نایافته بود و مسأله دقیقاً در همین تحقق نایافتگی و درست تر بگوییم در ناتحققی بودن آن است، یعنی در عدم امکان همیشگیِ تحقق یابیِ آن. بنابراین هرگونه تفسیر و شرحی بر آرتو دقیقاً باید همین ویژگی نا ـ تحققی را همواره پیش چشم داشته باشد.

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