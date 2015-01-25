ساخت قدرتمندترین خودروی هیبریدی جهان در چین

به گزارش خبرگزاری مهر، کارخانه خودروسازی BYD یکی از مشهورترین خودروسازان چینی است که به ساخت خودروهای متفاوت شناخته می شود. برای مثال، می توان از خودرویی با نام ولوو XC90 T8 با موتور هیبریدی و 400 اسب بخار نام برد. اکنون این کارخانه خودروسازی چینی از خودروی هیبریدی قدرتمندی با نام «تانگ» رونمایی کرده که از آن با عنوان «قدرتمندترین خودروی هیبریدی» جهان یاد می شود.

این خودرو دارای موتور چهار سیلندر 2.0 لیتری است که 205 اسب بخار نیرو تولید می کند. در کنار این موتور، دو موتور با سرعت 150 و 147 اسب بخار قرار دارند که می توانند بیش از پیش به سرعت این خودرو بیافزایند. مجموع قدرت این سه موتور به عددی در حدود 505 اسب بخار خواهد رسید که قدرت شگرفی را برای این خودروی شاسی بلند فراهم می کند. این خودرو صفر تا صد را در 4.9 ثانیه می تواند بپیماید.