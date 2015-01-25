تنش بین کشورهای همسایه به ضرر ثبات و امنیت منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار «داویت اوساپا شویلی» رییس مجلس گرجستان،گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط نزدیکتر بین دو کشور است و این سفر میتواند نقطه عطف و آغاز خوبی برای ایجاد تحرک در روابط تهران – تفلیس باشد.
روحانی اظهارداشت: به رغم ظرفیتها و امکانات گسترده ایران و گرجستان،روابط اقتصادی دو کشور محدود بوده و باید با تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاریهای مشترک و تقویت فعالیت اتاقهای بازرگانی، مناسبات و همکاریهای خود را در همه زمینهها بیش از پیش گسترش دهیم.
رییس جمهوری، حوزه انرژی را یکی از زمینههای مناسب برای همکاریهای گسترده بین دو کشور دانست و گفت: گرجستان میتواند یکی از راههای صادرات گاز ایران به اروپا باشد و از سوی دیگر کریدور شمال به جنوب و مسیر خطآهن جمهوری اسلامی ایران، میتواند بنادر گرجستان را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کند.
روحانی گفت: جمهوری اسلامی ایران همچنین آمادگی دارد در زمینه مسایل علمی و فرهنگی، همکاری های خود را با گرجستان گسترش دهد.
رییس جمهوری در ادامه اهمیت همکاریهای دو کشور در زمینه مسایل منطقهای را مورد تأکید قرار داد و گفت: در خصوص مسایل منطقهای همه باید با یکدیگر همکاری کنیم و راهی جز همکاری برای ایجاد ثبات و امنیت وجود ندارد.
روحانی با بیان اینکه وجود تنش بین کشورهای همسایه به ضرر همه و ثبات و امنیت منطقه است، تصریح کرد: راه برقراری صلح و ثبات این است که همه به مرزهای جغرافیایی دیگر احترام گذاشته و چنانچه مشکلی وجود دارد آن را از طریق گفتوگو، حل و فصل کنند.
رییس جمهوری همچنین با تأکید بر اینکه باید بین ادیان، فرهنگ ها و تفکرات مختلف هم ارتباط دوستانه و نزدیکی وجود داشته باشد، اظهارداشت: معتقدیم که باید به همه پیامبران الهی و ادیان آسمانی احترام گذاشت.
روحانی اضافه کرد: همه باید به فرهنگهای یکدیگر نیز احترام بگذارند، نمیشود ادعای احترام به ملتی داشت، اما به فرهنگ و دین آن ملت بیاحترامی کرد.
رییس جمهوری تصریح کرد: همه باید دست به دست یکدیگر داده و با افراطگرایی، خشونت و تروریسم مقابله کنیم.
روحانی ارتباط نزدیک پارلمانها را در توسعه روابط ایران و گرجستان بسیار مؤثر دانست و گفت: دولت از رفت و آمد و روابط نزدیک پارلمانهای دو کشور حمایت میکند.
داوییت اوساپا شویلی رییس مجلس گرجستان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه روابط دو کشور در سالهای اخیر گسترش یافته ،اظهارداشت: امروز همکاریهای خوبی بین وزارتخانههای انرژی و اقتصاد تهران - تفلیس برقرار است و مصمم هستیم، اینگونه همکاریها را هر چه بیشتر گسترش دهیم.
وی با تأکید بر اینکه گرجستان مایل است تحرک جدیدی در همکاریها و روابط دو کشور ایجاد کند، گفت: معتقدیم که باید گامهای مهمی به سمت توسعه و تعمیق همکاریها در بخشهای مختلف برداریم.
رییس مجلس گرجستان گفت: در شرایط پیچیدهای که بر منطقه حاکم شده، مایل هستیم که روابط و همکاریهای ایران و گرجستان به الگوی همکاری دو ملت و دو دولت، برای کل منطقه و جهان تبدیل شود.
داوییت اوساپا شویلی با اظهار امیدواری از روند مذاکرات ایران با ۱+۵ و اینکه موفقیت این مذاکرات شرایط و امکانات جدیدی را برای همکاریهای گسترده با کشورهای جهان ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: گرجستان معتقد است در شرایط کنونی هم نباید وقت را تلف کرده و میتوانیم طرحها و پروژههای بزرگی را بررسی و عملیاتی کنیم و با جدیت در این مسیر حرکت میکنیم.
رییس مجلس گرجستان همچنین با اشاره به جایگاه برجسته ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به روابط نزدیک خود با کشورهای منطقه میتواند نقش مثبتی در زمینه برقراری صلح و ثبات در منطقه بویژه قفقاز جنوبی ایفا کند و در این عرصه میتوانید گرجستان را شریک خود تلقی کنید.
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