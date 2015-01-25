مجتبی ساده خود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم بدمینتون بزرگسالان قم در حالی از روز ۸ بهمن در بندرعباس در دور برگشت لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه‌های کشور به میدان می‌رود که برای کسب جواز صعود باید در همه مسابقاتش پیروز از میدان خارج شود.

وی افزود: در دور رفت مسابقات، تیم بدمینتون قم در گروه ۶ تیمی این مسابقات در رده چهارم جدول قرار گرفت و با توجه به صعود ۳ تیم از مرحله گروهی به دور پایانی، نماینده قم در ۵ مسابقه خود باید برنده شود تا به جمع ۳ تیم بر‌تر گروه برسد و این هدف غیر قابل دسترسی نیست.

دبیر هیئت بدمینتون استان قم گفت: خوشبختانه با توجه به سقوط یک تیم از هر گروه به دسته دوم، خطری سقوط تیم بدمینتون قم را تهدید نمی‌کند و به دنبال کسب جواز صعود هستیم اما اگر شرایط مالی بهتری داشتیم شاید در حال حاضر در صدر جدول رده بندی حضور داشتیم.

ساده خو بیان داشت: چند بازیکن درجه یک بدمینتون قم به دلیل اینکه نمی‌توانستیم از عهده دستمزد آن‌ها بربیاییم تیم قم را ترک کردند و به تیم‌هایی پیوستند که قرارداد مالی خوبی با آنها منعقد می‌کردند و به دلیل شرایط مالی نامناسب تیم ما، خروج آنها و حضورشان در تیم‌های حرفه‌ای‌تر، معقول بود و علت چنین قضیه‌ای، چیزی جز نبود حامی مالی برای پشتیبانی از بدمینتون قم نیست.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۳ ورزشکار بدمینتون باز قمی در اردوی تیم‌های ملی برای حضور در مسابقات معتبر بین المللی فجر حضور دارند و تمام این بدمینتون بازان نیز در تیم‌های غیر قمی بازی می‌کنند در حالی که ما اگر از همین نفرات را در قالب تیممان بهره‌مند بودیم، کار آسان تری برای صعود به لیگ بر‌تر در مقابل داشتیم.

دبیر هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: حضور نمایندگان بدمینتون قم در مسابقات بین المللی دهه فجر آخرین برنامه رسمی هیئت بدمینتون استان قم در سال ۹۳ محسوب می‌شود و بدین ترتیب پرونده فعالیت‌های بدمینتون قم در سال ۹۳ بسته می‌شود.

وی افزود: پس از آغاز سال نو در نخستین گام مجمع سالیانه بررسی عملکرد هیئت بدمینتون را با حضور رئیس فدراسیون بدمینتون در قم برگزار می‌کنیم و سپس برنامه اعزام تیم‌های بدمینتون قم به مسابقات قهرمانی کشور را از سر می‌گیریم.