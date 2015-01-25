به گزارش خبرنگار مهر، شجاع محمودی عالمی ظهر یکشنبه در نشست با دست اندرکاران و برنامه ریزان مانور کاهش تلفات شهرستان فریدونکنار اهمیت کاهش تلفات در اقتصاد ملی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای طرح تحول مهندسی و حرکت جهادی در کاهش تلفات برق نیازمند عزم ملی، همکاری، همراهی و تلاش ایثارگرانه و جهادی آحاد مردم و مجموعه برق است.

شجاع محمودی عالمی با بیان اینکه بخش قابل ملاحظه ای از تلفات در بخش غیر فنی است، افزود: حذف برقهای غیر مجاز بیشترین تاثیر بر کاهش تلفات دارد و این شرکت با تشکیل ۱۰۰ گروه بازرسی و تشکیل تیم های ویژه با شدت و حدت با برق های غیرمجاز مقابله خواهد کرد.

وی ادامه داد: قیمت تمام شده هر کیلووات برق مصرفی حدود ۳۰۰ تومان است که به طور متوسط ۴۷ تومان از مردم گرفته می شود و مابه التفاوت آن سوبسیدی است که دولت متحمل می شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مازندران به هزینه های سنگین سرمایه گذاری برای برقراری تاسیسات برق و تعمیرات و نگهداری آن اشاره کرد و اظهار داشت: برق یک کالای حیاتی، ضروری و گرانبها در تمام جوامع است و مردم و مسئولان نیز باید به اهمیت این موصوع بیشتر پی ببرند و برای عدم هدر رفت آن تلاش کنند.

محمودی خاطرنشان کرد: میزان تلفات بالا، هزینه های سنگین سرمایه گذاری را افزایش و بهره وری را کاهش می دهد.

وی کاهش تلفات برق را یکی از راههای کاهش هزینه برای مردم بیان کرد و گفت: برای کاهش هدررفت و خدمات بهتر به مردم تصمیم گرفتیم با برگزاری این مانورها مشکلات شبکه های توزیع و لوازم اندازه گیری را در اولویت قرار دهیم.

معاون فروش و خدمات مشترکیت شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه اقدام امروز، اقدام فرهنگی است، افزود: حدود یک هفته است که مقدمات اولیه تهیه و نشست هایی با مسئولان شهرستان و شوراها برگزار و با همکاری مردم و مسئولان این کار را انجام دادیم.

محمودی ادامه داد: امروز تمام انشعابات مشترکین روستای بزرگ بیشه محله بخش دهفری فریدونکنار تعویض و به متقاضیان واگذاری انشعاب نیز به صورت یکروزه انشعاب واگذار می گردد و تمام مراحل واگذاری و دریافت هزینه انشعاب نیز در محل انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: تقویت ترانس ها، اصلاح شبکه ها، تعویض لوازم اندازه گیری از مهمترین اهداف این مانور بوده که با تلاش و همکاری جهادی مجموعه کارکنان این شرکت الحمدالله همه کارها از صبح تا غروب به مرحله اجرا درآمد و مشکلات روستای بزرگ بیشه محل برطرف شد.

فرماندار شهرستان فریدونکنار نیز ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه شرکت توزیع برق مازندران از مهندس گرائلی مدیر امورتوزیع برق فریدونکنار به لحاظ مدیریت خوب، برنامه ریزی درست و آمادگی کامل نیروها و تامین لوازم و تجهیزات قدردانی کرد و گفت: این اقدام نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است.

مهرداد ابراهیمی تصریح کرد: اقدام جهادی کاری ارزشمند بویژه در راستای مدیریت مصرف که تکلیفی است از سوی مقام معظم رهبری و از سال ۸۸ که با تدبیر معظم له به سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد همه مسئولان مکلف شدند تدابیر لازم اتخاذ و برنامه های عملیاتی آغاز نتایج مطلوبی هم حاصل شده و مجموعه شرکت توزیع برق مازندران در راستای اقدامات فرهنگی عملیاتی خوب ظاهر شده بویژه این مانور که یک مانور فنی عملیاتی و فرهنگی با گروههای فعال، کادر مدیریتی، تخصصی و مجرب و این نشان دهنده این است کار سنگین با همت بالا شدنی است که جای تقدیر و تشکر دارد.