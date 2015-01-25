تهدیدهای فرهنگی باید به فرصت تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام سیدحسین شاه‌ مرادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به گسترش استفاده از شبکه ها و دستگاه های مجازی در جامعه گفت: باید با برنامه ریزی صحیح دستگاه های مربوطه این تهدید به یک فرصت تبدیل شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حوزه فرهنگ، افزود: باید تلاش بیشتری در این خصوص صورت گیرد چرا که با نگاه دقیق متوجه می شویم وضعیت کنونی راضی کننده نیست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اثرگذاری مصوبات شورا را وابسته به دستگاه‌های عضو شورا دانست و ابراز داشت: برای اینکه شاهد آثار مصوبات باشیم باید مسئولین دستگاه های عضو به صورت جدی این مصوبات را در دستگاه خود پیاده کنند.

حجت الاسلام شاه مرادی با اشاره به اینکه باید مسائلی در شورای فرهنگ عمومی مطرح و بررسی شود که مورد ابتلای جامعه باشد، ادامه داد: باید مصوبات شورا به گونه باشد که در جامعه قابل اجرا و در راستای اعتلای فرهنگ عمومی باشد.

این مسئول از رسانه های خواستار پی گیری اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی شد و افزود: در زمینه فرهنگ همه ارکان جامعه باید همکاری کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در خصوص ثبت روز ملی خواجوی کرمان ابراز داشت: پی گیر این مسئله در شورای فرهنگ عمومی خواهیم بود.

حجت الاسلام شاه مرادی از تشکیل ۴۳۰ جلسه شورای فرهنگ عمومی خبر و ادامه داد: باید سعی شود جلسات شوراها بهترین خروجی را داشته باشند.