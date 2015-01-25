به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، امروز با «داویت اوسو باشویلی» رئیس مجلس گرجستان دیدار و گفتگو کرد.
شمخانی با تاکید بر اهمیت گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور، مقابله با تهدیدات مشترک مانند تروریسم و تسهیل مسیرهای حمل و نقل و انرژی را از جمله موضوعات مورد علاقه دو طرف دانست.
وی افزود: مذاکرات هستهای ایران با کشورهای ۱+۵ آزمون صداقت این کشورها در پایبندی به مسیر مذاکره و لغو تمام تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مذاکرات، توام با حسن نیت بوده و گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز این مساله را تأیید میکند، اما متناسب با رفتار و عملکرد طرف مقابل واکنش مناسب و اقدام مقتضی را خواهیم داشت.
شمخانی خاطرنشان کرد: مسئولیت هرگونه کارشکنی در مسیر مذاکرات و اتخاذ رویکردهایی که بینتیجه بودن آنها در گذشته نیز اثبات شده متوجه طرف مقابل خواهد بود.
وی اولین قدم در مقابله با تهدیدات گروههای تروریستی را قطع حمایتهای مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی به آنها دانست و افزود: عملکرد واقعی نیروهای موسوم به ائتلاف در عراق و سوریه نشان میدهد عزم جدی در این مسیر وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، «داویت اوسو باشویلی» رئیس مجلس گرجستان نیز در این دیدار با حمایت از برنامه هستهای صلحآمیز ایران ابراز امیدواری کرد؛ روند مذاکرات هستهای به نتیجهای سازنده و توافقی جامع که در آن حقوق ایران لحاظ شده باشد، منجر شود.
وی با اشاره به موضوعات مختلف همکاری بر لزوم گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و گرجستان تأکید کرد.
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