انتصاب اعضا و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با ابلاغی اصغر محمدی فاضل سرپرست دانشگاه محیط زیست، کیومرث کلانتری مدیرکل دفتر آمار و فن آوری اطلاعات، سید احمد نبوی مشاور ریاست سازمان و مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات،امیر مهاجری طهرانی رییس مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه، مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش و هادی حیدر زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران را بعنوان اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت این سازمان منصوب کرد.

بنابر این گزارش، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس در ابلاغ دکتر ابتکار بعنوان عضو و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت این سازمان منصوب شد.

این گزارش می افزاید، در متن ابلاغ رییس سازمان حفاظت محیط زیست به اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت این سازمان آمده است: در راستای اجرای مفاد ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده یک تصویب نامه شماره 11852/93/206 مورخ 05/09/93 شورای عالی اداری ، به موجب این ابلاغ به عنوان “عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان " تعیین می­شوید.

امید است با استعانت از پیشگاه حضرت حق و همکاری و همیاری سایر اعضا در راستای نیل به اهداف و وظایف و تبیین خط مشی ها و سیاست های کلان و سایر برنامه های مورد نظر سازمان منشا اثر باشید.