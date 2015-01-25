پویان عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از معضلات تئاتر اصفهان این است که اهالی تئاتر برای کارهای خود قرارداد نمی بندند و این در حالی است که تهرانی ها در این زمینه قرارداد کاری دارند و این موضوع در کیفیت کاری آنها به یقین موثر است.

وی با اشاره به اینکه ارگان های مرتبط توپ ضعف تئاتر را در زمین اهالی تئاتر انداخته اند، افزود: این در حالی است که به دلیل نبستن قرارداد و ضعف در زمینه تامین هزینه ها کارگردان تئاتر مجبور است در بسیاری از موارد از طراحی صحنه، لباس، موسیقی دکور متن و موارد دیگر کم بگذارد و در بسیاری از موارد نیز در نهایت قادر به پرداخت دستمزد بازیگر خود نیست.

کارگردان تئاتر اصفهان تاکید کرد: نمی توان از کارگردانی که گاه به دلیل عدم تامین هزینه ها به شغل های دوم روی آورده انتظار داشت که با روحیه خسته و ضعیف خود شاهکار هنری بیافریند.

وی با اشاره به اینکه برخلاف تصور برخی راهکار رفع مشکل نمایش در اصفهان راه اندازی تئاترهای خصوصی نیست، گفت: این امر در جایی جواب می دهد که فرهنگ بلیط فروشی در آنجا، جاافتاده باشد.

عطایی با اشاره به اینکه مکان تالار هنر اصفهان بسیار نامناسب است و مردم این منطقه قادر به خرید بلیط تئاتر نیستند، اظهار داشت: از سویی مردم دیگر مناطق نیز حاضر نیستند برای تماشای تئاتر مسافت زیاد و پرترافیک این تالار نسبت به مرکز شهر را طی کنند که باید چاره ای برای این امر اندیشیده شود.