حوادث رانندگی در قزوین 2 کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، رضا فاضل‌ نیا در این باره اظهارداشت: در نخستین اقدام روز گذشته در شهرستان آبیک قزوین، یک دستگاه موتورسیکلت با یک عابر پیاده برخورد کرد که در این حادثه عابر پیاده ۲۴ ساله بر اثر شدت جراحات در محل وقوع حادثه جان باخت.

وی افزود: همچنین در حادثه رانندگی دیگری در جاده قدیم قزوین ـ رشت یک دستگاه کامیونت حامل مرغ بسته‌بندی شده با یک دستگاه تریلی تصادف کرد که در این سانحه نیز راننده ۲۰ ساله ایسوزو جان باخت.

معاون هماهنگ‌کننده فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه رانندگی را بی‌احتیاطی راننده ایسوزو در عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی اعلام کردند.

کشف کالای قاچاق در قزوین

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۷۹۳ ثوب روسری و ۲ هزار و ۲۶۰ قلم لوازم آرایشی قاچاق در این استان خبر داد.

رضا رضایی در این باره اظهارداشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان البرز قزوین روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزادراه قزوین ـ تهران به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: این مأموران در بازرسی از پژو تعداد ۲ هزار و ۲۶ قلم لوازم آرایشی کشف کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین عنوان کرد: همچنین مأموران شهرستان بویین زهرا حین گشت‌زنی به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن تعداد ۷۹۳ ثوب روسری خارجی قاچاق کشف کردند.

این مسئول ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده را ۱۵۰ میلیون ریال اعلام کرد.

اجرای طرح انضباط ترافیکی در تاکستان

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از ساماندهی آمد و شد خودرو و موتورسیکلت با اجرای طرح انضباط ترافیکی در این شهرستان خبر داد.

محمدقاسم طرهانی در این باره اظهارداشت: به منظور ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات طرح انضباط ترافیکی از روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ دی ماه سال جاری در شهرستان تاکستان در حال اجرا است.

وی افزود: با توجه به اینکه عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگی در شهر موجب بی‌انضباطی و برهم خوردن نظم اجتماعی می‌شود و علاوه بر هم خوردن نظم ظاهری مشکلات متعددی همچون تصادف و فوت عابران را به دنبال دارد، بنابراین این طرح آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان برخورد با هشت تخلف مهم از جمله عبور از چراغ قرمز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، عدم استفاده از کمربند ایمنی، دودی بودن شیشه‌ها، ایجاد آلودگی صوتی، ایجاد مزاحمت خصوصاً هنگام تعطیلی مدارس و حمل سگ با خودرو و موتورسیکلت را از اولویت‌های پلیس راهور این شهرستان ذکر کرد.

طرهانی از شهروندان تاکستانی خواست با رعایت قوانین و مقررات رانندگی در داشتن شهری ایمن و با نشاط مشارکت کرده و در هنگام رانندگی نکات ایمنی را رعایت کنند.

این مسئول به همراه داشتن مدارک شناسایی در زمان رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی در رانندگی با موتورسیکلت را خواستار شد.