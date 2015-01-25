جهانگیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات دو و میدانی قهرمانی استان همزمان با دهه مبارک فجر در کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات در هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد که استادیوم آزادی کرمانشاه به عنوان محل برگزاری مسابقات آقایان و مجموعه ورزشی کوثر به عنوان میزبان مسابقات بانوان تعیین شده است.

آقایی خاطر نشان کرد: این رقابت ها حکم انتخابی مسابقات قهرمانی کشور که سال آینده برگزار خواهد شد را نیز دارد.

رئیس هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه همچنین از حضور دو دونده کرمانشاهی در اردوی تیم های ملی نوجوانان و جوانان خبر داد.

وی گفت: حسین کیهانی و احسان طهماسبی دو ورزشکاری هستند که به نمایندگی از استان کرمانشاه در اردوی تیم ملی دو و میدانی نوجوانان و جوانان کشور حضور دارند.