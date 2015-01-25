همایش یادیاران در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی مدیركل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران ظهر یکشنبه در این همایش گفت: سال آینده همایش حماسه مردم آمل در سالن همایش های وزارت كشور برگزار می شود.

وی گفت: مقاومت و ایستادگی مردم آمل در حماسه ششم بهمن سال ۶۰ آمل حائز اهمیت است و شهرستان آمل با خلق این حماسه همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد.

وی با بیان اینكه برنامه های متعدد فرهنگی در دستور كاراستان مازندران قرارگرفته است، افزود: به همت و همكاری ۲۷ دستگاه فرهنگی در كارگروه فرهنگی مازندران تا دوسال آینده ۱۰۰ كتاب برای این استان به چاپ می رسد.

مدیركل حفظ آثار ونشرارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به اینكه كتاب های مختلفی در دست گردآوری است، بیان كرد:كتاب های متعددی با ۲۰سرفصل در بخش های حماسه ها و ایثارگری های مردم مازندران در تاریخ جمهوری اسلامی در حال گردآوری است و کتاب‌های مورد نظر با ۲۰ سرفصل در بخش‌های مختلف حماسه‌ها و ایثارگری‌های مردم مازندران در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی در دست گردآوری است

وی باتاكید براینكه مردم آمل مظلوم واقع شده اند، ابراز كرد:مردم آمل خواهان دیدار با رهبر انقلاب هستند و امیدواریم سال آینده شرایط مهیا شود و همانند سال ۸۸ مردم آمل با رهبر انقلاب دیداری داشته باشد.

این مسئول از برگزاری همایش حماسه اسلامی ششم بهمن شهر آمل در سالن وزارت كشور خبر داد و گفت: سال آینده حماسه ششم بهمن مردم آمل در سالن همایش های وزارت كشور با حضورمسئولان كشوری برگزار می شود.