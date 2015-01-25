8 بهمن آخرین فرصت ثبت نام دانشجوی نمونه در دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد: دانشجويان در بيست و سومين دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه کشوری تا 8 بهمن ماه سال جاری برای ثبت نام فرصت دارند.

براساس این گزارش دانشجويان مشمول بندهای آيين نامه انتخاب ومعرفی دانشجوی نمونه تا هشتم بهمن ماه 1393 مهلت دارند با مراجعه به سايت آموزش دانشگاه، از طريق سامانه دانشجوی نمونه دانشگاه علم وصنعت ايران به نشانی: http://194.225.236.246/websel فرم مربوط را تکميل و اقدام به ثبت نام کنند.

متقاضيان بايد با مطالعه دقيق آيين نامه و دستورالعمل ثبت نام انتخاب و معرفی دانشجويان نمونه – که بر روی سامانه قرار داده شده- و آگاهی کامل از همه مفاد آن، در سامانه ثبت نام کنند.

لازم به ذکر است دانشجويان بايد در سه بخش آموزش، پژوهش و فرهنگی- اجتماعی دارای حداقل امتياز باشند تا بتوانند در اين فرآيند شرکت کنند و لازم است در پايان ثبت نام اوليه، کد رهگيری از سيستم دريافت کنند چرا که عدم دريافت کد رهگيری، به منزله عدم ثبت نام است.

معاونت آموزشی دانشگاه همچنين اعلام کرد، با توجه به ضيق وقت و نظر به اعلام اسامی نهايی در دهه مبارک فجر، مهلت ثبت نام و تکميل مدارک غير قابل تمديد است.