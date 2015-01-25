دبیرخانه ای برای معرفی مشاهیر و مفاخر همدان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر یکشنبه در شورای فرهنگی عمومی استان همدان خواستار دعوت از فرماندار مرکز استان به عنوان نماینده فرمانداران در شورای فرهنگ عمومی شد و اظهار داشت: آنچه داریم از انقلاب است و اگر انقلاب استمرار دارد به علت حمایت های مردم است.

وی با بیان اینکه هر کمک، همراهی و برنامه ای که لازم است تا اقبال پرشور مردم را در اجرای برنامه ها داشته باشیم نباید دریغ کنیم، ادامه داد: امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگی نامگذاری شد و فرهنگ مقوله ای نیست که تمام شود و باید آن را پاس داشت.

استاندار همدان با بیان اینکه شرایط امروز می طلبد تا به مسائل فرهنگی، اعتقادی و عقیدتی بیشتر توجه شود، عنوان کرد: اکنون استکبار برای تیره کردن چهره اسلام دو نمایش را به صحنه آورده که یکی افراط و دیگری خشونت است.

نیک بخت با بیان اینکه به بهانه آزادی بیان و اندیشه موجبات اهانت و توهین به مقدسات را فراهم می کنند تا جایی که به ساحت پیامبر گرامی(ص) اسلام اهانت می کنند، عنوان کرد: همه مسلمانان جهان اهانت به پیامبر گرامی(ص) را محکوم می کنند.

وی با بیان اینکه از طرفی با تدارک فکر خشونت به وسیله تعدادی تروریست برای تیره کردن چهره اسلام کارهای زیادی انجام می دهند و این نشان دهنده اسلام و ایران هراسی است، بیان کرد: ایران قسمتی ار بدنه اسلام است.

استاندار همدان با بیان اینکه باید با امور فرهنگی، کار فرهنگی، مقدس داشتن مقدسات و تبلیغات اساسی با دسیسه های دشمن مبارزه و مقابله کنیم، ابراز داشت: مرقومه ای که مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپا نوشتند بسیار ارزشمند و تاثیر گذار است و تاثیرات این نوشته بعدها مشخص خواهد شد.

باید به جوانان داخل کشور بها دهیم و با آنها رفیق و همراه شویم

محمد ناصر نیک بخت با بیان اینکه مقام معظم رهبری باب دوستی با جوانان دنیا و اروپا را باز کردند، افزود: نوشته رهبری این درس را می دهد که باید به جوانان داخل کشور بها دهیم و با آنها رفیق و همراه شویم.

وی به مدیران استان توصیه کرد تا در جلسات اخلاق شرکت کنند و ابراز داشت: جلسات اخلاق هر ماه یک مرتبه و در نخستین یکشنبه ماه برگزار می شود.

استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان مشاهیر و مفاخر زیادی دارد، عنوان کرد: باید دبیرخانه ای در حوزه اجتماعی وجود داشته باشد تا بتوان بنا به مشورت و به نسبت شرایط مشاهیر و مفاخر را معرفی و برای آنها بزرگداشت برگزار کرد.

نیک بخت با بیان اینکه بزرگداشت میر سید علی همدانی در اوایل سال آینده برگزار خواهد شد و جلسات مربوط به این بزرگداشت به طور مرتب برگزار می شود، اظهار داشت: پیشنهاد می شود سال ۹۴ به عنوان سال میر سید علی همدانی نامگذاری شود چراکه یونسکو نیز سال ۲۰۱۵ را به نام میر سید علی همدانی نامگذاری کرده است.

وی با بیان اینکه در هفته جاری استان همدان میزبان رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر نیرو و تعدادی از دولت مردان است، عنوان کرد: سد سرابی تویسرکان آماده بهره برداری و آب گیری است که افتتاح خواهد شد.

استاندار همدان به نماینده ولی فقیه در استان همدان پیشنهاد داد تا درصورت صلاح دید سد سرابی به نام پیامبر(ص) نامگذاری شود و ابراز داشت: با توجه به همزمانی اهانت به پیامبر(ص) و نزدیک بودن افتتاح سد سرابی می توان سد را به نام پیامبر(ص) یا نامی مرتبط نامگذاری کرد.

معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی طرح جامع ازدواج دخالت دادن همه دستگاه ها در حوزه ازدواج جوانان است، اظهار داشت: کاهش ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، افزایش سن ادواج، فاصله گرفتن از آموزه های اسلامی، تفاهم و حل مشکلات، کم بودن مراکز مشاوره، تاخیر در پرداخت وام ازدواج و غیره از مهمترین مشکلات ازدواج است.

اسد الله ربانی مهر با بیان اینکه در کشور شاهد کاهش یک تا سه درصدی آمار ازدواج هستیم، بیان کرد: امسال ۳۵ هزار ازدواج در استان همدان ثبت شده که افزایش ۶۵ درصدی داشته و ۱۰۲ میلیارد تومان وام پرداخت شده است.

۴۳ هزار و ۷۰۰ مجرد بالای ۳۰ سال با تحصیلات بالا در استان همدان وجود دارد

وی با بیان اینکه بانک ملی با ۹ هزار و ۱۵۶ بیشترین و پست بانک با ۸۳ مورد کمترین وام را پرداخت کرده است، ادامه داد: ۴۳ هزار و ۷۰۰ مجرد بالای ۳۰ سال با تحصیلات بالا در استان همدان وجود دارد.

معاون امور جوانان اداره ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه در هر شبانه روز ۵۷ ازدواج و ۱۰ طلاق اتفاق می افتد، عنوان کرد: محورهای اصلی طرح جامع ازدواج فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره، مسائل مالی و غیره است.

ربانی مهر با بیان اینکه مجمع خیرین ازدواج در هفت شهرستان استان همدان تشکیل شده است، گفت: در نخستین جلسه مجمع خیرین ازدواج در همدان ۲۵۰ میلیون تومان کمک شد.

فرمانده انتظامی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته مراکز کلانتری ها ۱۴ هزار مشاوره انجام داده اند، اظهار داشت: ۸۴ درصد مراجعان در استان همدان به مراکز مشاوره کلانتری ها منجر به صلح و سازش شده است.

سردار محمد مهدیان نسب با بیان اینکه امسال میزان صلح و سازش ها افزایش ۳۲ درصدی داشته است، عنوان کرد: در ۴۰ کلانتری و پاسگاه مراکز مشاوره و مدد کاری راه اندازی شده است.