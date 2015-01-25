به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیمه ور پیش از ظهر امروز در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی و کارشناسان سواد آموزی ادارات آموزش و پرورش خوزستان که در پژوهشکده معلمان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان پاره تن ایران بوده و یک سرزمین معمولی نیست. ما همیشه به این قطعه از ایران افتخار می کنیم. جای جای خوزستان را عزیز داشته و به مردمی که هم جانانه جنگیدند و هم از رزمنده ها حمایت و پشتیبانی کردند عشق می ورزیم.

وی افزود: صفا، صمیمیت، همت و غیرت مردم خوزستان مثال زدنی بوده و برای همه مسئولان یک دین مضاعف را ایجاد کرده تا وظیفه خود را نسبت به آنها ادا کنند.

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به نظر می رسد که آموزش و پرورش ماهیتا موضوعی است که در صدر و قله رفیع نظام اسلامی بایستی قرار بگیرد. یعنی در نظام اسلامی هیچ موضوعی با اهمیت تر از تعلیم و تربیت وجود ندارد.

آموزش و پرورش باید مسئله اول همه کشور شود

دیمه ور یادآور شد: روح حاکم بر جامعه ای که معیار و مبنایش اسلام است باید تربیت باشد. در همه فعالیت های جامعه روح تعلیم و تربیت بایستی حاکم باشد. آموزش و پرورش را نباید با هیچ دستگاهی مقایسه کرد.

وی ادامه داد: شاید همین مقایسه های نابه جا و کوچک انگاری ها باعث شده تا آموزش و پرورش امروز توان قابل قبولی را برای انجام وظایفش نداشته باشد. آموزش و پرورش یک سازمان اداری نبوده بلکه یک نهاد تربیتی، اجتماعی و فرهنگی است.

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: مردم و مسئولان باید تغییر نگرش داده و بدانند که آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است. آموزش و پرورش باید مسئله اول همه کشور شود. مقام معظم رهبری اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با معلمان نمونه کشور با ظرافت کامل اینکه آموزش و پرورش مسئله اول کشور است را اعلام کردند.

دیمه ور با درود به 36 هزار دانش آموز و پنج هزار معلم شهید کشور اظهار کرد: باور این جایگاه و کارکرد آموزش و پرورش در جامعه وجود ندارد. باید آموزش و پرورش را از جهت اولویت و اهمیت در صدر قرار دهیم. لازمه این کار کمک گرفتن از حوزه های مشارکتی مانند انجمن اولیا و مربیان، شوراها، نهادها و سازمان ها است.

مدرسه چشم انداز و آیینه تمام نمای آینده کشور

وی تاکید کرد: آب، صنعت و کشاورزی همه مهم هستند اما هیچکدام با ارزش تر از تعلیم و تربیت نیست. مدرسه امروز چشم انداز و آئینه تمام نمای آینده کشور است. آینده کشور در هیچکدام از بخش های اقتصادی، صنعتی و غیره نیست بلکه تنها در مدرسه است. امروزه مهم ترین شاخص توسعه انسانی است.

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: کشوری موفق بوده و مسیر توسعه توسعه و ترقی را به درستی طی می کند که روی نیروی انسانی به خوبی سرمایه گذاری کرده است. باید مسئولان بخش های مختلف را در هر سطحی که هستند وارد مدارس کرده تا از مدارس بازدید داشته و در صورت امکان کمک های لازم را داشته باشند.

دیمه ور تصریح کرد: برای اینکه مدارس ما بتوانند در آینده کشور نقش موثری ایفا کنند نیازمند مدیرانی هستند که به تحول باور داشته باشند. مدیران سنتی که تحول را قبول ندارند اصلا به کار آموزش و پرورش نمی آیند. نظارت و ارزیابی از فرآیندهای حوزه مدیریت مدارس باید اولویت اول کارشناسان ما باشد.

دوره های ضمن خدمت هیج بازخورد مناسبی ندارند

وی افزود: مدرسه امروز یک سازمان یادگیرنده است. در واقع مهم ترین مکان هایی که می توانند سازمان یادگیرنده را محقق کنند مدارس هستند. دوره های ضمن خدمت به دلیل اینکه ماهیت کلاسی دارند هیچ بازخورد مناسبی ندارند. در این دوره ها به دنبال افزایش مهارت های حرفه ای هستیم و این امر با کلاس به دست نمی آیند.

معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: درس پژوهی به عنوان یک فعالیت از دوره ضمن خدمت هم مهتر است و هیچ هزینه مادی ندارد. در حال حاضر 25 درصد از مدارس خوزستان طرح درس پژوهی را اجرا می کنند. درس پژوهی در واقع یکی از فعالیت های تقویت کننده سازمان یادگیرنده (مدرسه) است.

معلمی که تحلیل محتوا نداند اصلا معلم نیست

دیمه ور در ارتباط با نحوه مدیریت در مدارس گفت: مدیران مدارس باید برنامه داشته باشند آنها باید برابر تعهد برنامه ای خود مدرسه را برای مدیریت تحویل بگیرند. در پایان مدیریت باید ارزیابی های مربوطه انجام شود تا عملکرد مدیران مشخص شود. همه باید بدانند که نظام برنامه محور از ضروریت های سازمان یادگیرنده است. چون مدرسه کانون تربیت محله است بنابراین مدیریت آن هم باید کاملا صحیح باشد.

وی با اشاره به اینکه آموزش مبتنی بر رسانه دیر بازی است که در منابع علمی بوده گفت: امسال 100 درصد اعتبار هوشمند سازی مدارس که 23 میلیارد تومان است را فقط به کلاس های پایه ششم ابتدایی اختصاص داده ایم. امروزه مفهوم یادگیری خودخواسته بحث روز است. همچنین معلمی که تحلیل محتوا را نداند حتی اگر مدرک دکترا هم داشته باشد اصلا معلم نیست.