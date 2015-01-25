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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

تلفن همراهی مخصوص کودکان/ از قابلیت جی پی اس تا کنترل بازی‌ها

تلفن همراهی مخصوص کودکان/ از قابلیت جی پی اس تا کنترل بازی‌ها

وسایل ارتباطی مانند تبلت و اسمارت فون‌ها می‌توانند پلی میان کودکان و برنامه ها و وب سایت های مختلفی باشند که گاهی اوقات ند خطرات متعددی را به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر امروز به‌سادگی نمی‌توان مانع از ارتباط کودکان با وسایل ارتباطی مانند تبلت یا اسمارت فون ها شد. اما در صورتی که تبلت یا اسمارت فون مخصوصی برای کودکان وجود داشته باشد، این مشکل از بین می‌رود.

کمپانی های فناوری اسمارت فون های جدیدی را برای کودکان تولید کرده اند که قابلیت های محدود و تعریف شده ای را در اختیار بچه ها قرار می دهد و همانند یک جی پی اس عمل کرده و به والدین اجازه می دهد تا از محل فرزندان خود اطلاع داشته باشند. از دیگر قابلیت های این تلفن همراه می توان به مواردی مانند کنترل اس مس، تلفن، بازی و ... اشاره کرد.

کمپانی های مختلفی مانند  Kajeet , LG, FiLIP و Kurio  به ساخت و همینطور عرضه تلفن های همراه بخصوصی برای کودکان روی آورده اند اما یکی از این کمپانی ها که خدمات برتری را ارائه کرده، Kurio نام دارد. این کمپانی یکی از برترین کمپانی هایی است که در این عرصه فعالیت داشته و برترین پکیج را در اختیار والدین قرار داده است.

از قابلیت های این تلفن همراه می توان به مواردی مانند GPS ،کنترل تلفن همراه و اس مس، نمایش نقاط خطر یا امن برای آنها و ... اشاره کرد.

کوریو از قابلیت اتصال به اینترنت نیز برخوردار است اما تنها اجازه استفاده از اپلیکیشن یا وب سایت هایی را به بچه ها می بخشد که با سن آنها هم خوانی داشته یا والدین آنها اجازه چنین کاری را به آنها بخشیده باشند.

کد مطلب 2473574

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