پگیدا چهره آلمان را در عرصه بین المللی خدشه دار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،«فرانک والتر اشتاین مایر» در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ همچنین اظهار داشت:اینگونه تحرکات در هر کشوری بر وجه بین المللی آن تاثیردارد و آلمان نیز در این میان مستثنی نیست.

وی با انتقاد از گروه پگیدا تصریح کرد:هر گونه اعتراض و مخالفت نسبت به هر پدیده ای باید در چارچوب قاعده و قوانین خود صورت گیرد.

وزیر امورخارجه آلمان با بیان اینکه شمار اعضای پگیدا آنچنان زیاد نیستند که بتوانند عامل بروز تحولی عظیم شوند، گفت:آلمان همواره از تحرکات این گروههای کوچک ضربه خورده است.

این در حالی است که قرار است پگیدا امروز بعد ازظهر در درسدن دست به برگزاری تظاهرات بزند .