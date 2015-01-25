به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر یکشنبه در جمع مدیران روابط عمومیهای استان افزود: همه اندیشمندان علم انقلاب معتقدند که یکی از معجزه آمیزترین پدیده قرن ۲۰ و ۲۱ که تحول عظیمی در جهان را سبب شد، انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انفجار نور بود گفت: همه انقلاب های جهان دست از آرمانهایشان کشیده اند و دچار فروپاشی شده اند گفت: انقلاب اسلامی در پیدایش، ماهیت، شیوه ادامه و کیفیت وقوع، رهبری، اطاعت مردم و شعارها با همه انقلابها فرق می کند.

یونسی گفت: تنها انقلابی که کمترین شعار مردم شعار اقتصادی بود، انقلاب اسلامی ایران است و راز مازندگاری یکی از اسراسر انقلاب ماست.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، بیان داشت: در بررسی تئوری های انقلاب، همه انقلاب ها جز انقلاب اسلامی ایران، اسیر فروپاشی و دیکتاتوری شدند ولی نظم جمهوری اسلامی با فطرت و جان انسانها سازو کار دارد.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی پاسدار همه ارزشها و فضیلتهای انسانی است و خدایی ترین انقلاب بعد از حرکت انبیاء (ع)، انقلاب اسلامی ایران است.

یونسی تصریح کرد: پاکی و آزادگی همواره ماندگار است و انقلاب اسلامی تئوری جدیدی را برای اداره جامعه مطرح کرده است و امروز ایران یکی از تاثیرگذارترین کشورهای خاورمیانه و سیاستهای جهانی است.

معاون استاندار مازندران تاکید کرد: باید زیباترین وفاداری خود را به انقلاب نشان دهیم و در کنار سایر اعیاد ملی، دهه فجر باشکوهترین عید است.

وی تاکید کرد: باید با ابزار رسانه و روابط عمومی مجاهدات انقلاب را خوب ترسیم کنیم زیرا نور امید در بین مردم نسبت به آینده جلوه گری کنیم.

یونسی با تاکید بر گسترده شدن وحدت بین مردم و مسئولان یادآور شد: زیباسازی و زیباآرایی ادارات و سازمانها در دهه فجر، باید در دستور کار قرار گیرد و زیباترین جشن در دهه فجر برپا شود.

وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر باید شهرستان و روابط عمومی برتر در اجرای برنامه ها معرفی شوند گفت: باید از زیباترین شیوه ها برای معرفی اقدامات دولت و انقلاب بهره گرفت.

یونسی گفت:همه نمادهای تبلیغاتی در استان در ایام دهه فجر باید رنگ انقلاب بخود گیرد و فعالیتهای دستگاههای اجرایی معرفی شود.

وی با گرامیداشت حماسه ششم بهمن گفت: این حماسه متعلق به همه ملت ایران است و باید پاسداشته شود.