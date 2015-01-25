۸۴ درصد طرح های خود اشتغالی کمیته امداد گلستان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های استان که به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر بود، افزود: فقط ۱۶ درصد از طرح های اشتغالزایی کمیته امداد در فرایند کار با مشکل مواجه شده و به خود اشتغالی تبدیل نشدند.

وی با بیان این نکته که در پنج سال گذشته ۲۰ طرح اشتغالزایی اجرا شده، گفت: در اختیار قرار دادن ۱۳۰ هکتار از مجتمع اقتصادی کمیته امداد یکی از برنامه های این دستگاه اجرایی به شمار می رود.

وی ضمن اشاره به این نکته که اشتغال با دو هدف تقویت بضاعت خانواده و ازبین رفتن فقر در خانواده های تحت پوشش دنبال می شود، گفت: گاهی ایجاد اشتغال برای فرزندان خانواده تحت پوشش در راستای جلوگیری از فقر در زندگی آینده فرد انجام می شود.

این مسئول گلستانی با اعلام اینکه این اراضی در اختیار ۱۶ خانواده مددجو قرار گرفته، گفت: حداقل ۶هکتار و حداکثر ۹ هکتار از این اراضی در حوزه آق قلا برای هر خانواده زیر کست رفته است.

به گفته باغبانی، درصورت موفقیت فرایند واگذاری این زمین ها، سایر اراضی برای کشاورزی در اختیار خانواده مددجویان برای کسب درآمد قرار خواهد گرفت.

وی از اهدا ۱۰۰ کمک هزینه جهیزیه عروس به خانواده های مددجو خبر داد و تصریح کرد: این کمک هزینه که حداقل دو میلیون تومان است، در دهه فجر سال جاری به نوعروسان اهدا می شود.

وی با بیان این نکته که به یکصد خانواده تحت پوشش در قالب برداشت وام کارگشایی ارائه شده، گفت: حداقل مبلغ این وام ها پنج میلیون ریال و حداکثرآن ۲۰میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

این مسئول گلستانی که به عنوان رئیس کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر گلستان منصوب شده در توضیح برنامه های این کمیته، اظهار کرد: زنگ انقلاب در تمام مهدکودک شهرستان های استان در اولین روز از دهه فجر به صدا در خواهد آمد.

وی از برگزاری مسابقات ورزشی جام فجر در این ایام خبر داد و تصریح کرد: این رقابت ها با مشارکت سازمان بهزیستی، هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی استان تشکیل می شود.

باغبانی با اعلام این مطلب که هلال احمرگلستان در دهه فجر اعضای فعال خود را برای زیارت به مشهد مقدس اعزام می کند، افزود: در این ایام مسابقات فرهنگی با موضوع حجاب و عفاف برای دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان افتتاح مرکز سلامت روان اشراق در بهزیستی و اجرای جشنواره استعدادهای برتر و طرح نیابت هلال احمر را از دیگر برنامه های کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر دانست.

۵۴هزارو ۴۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۰۲ هزار نفر مددجوی این دستگاه هستند

این مسئول گلستانی در توضیح خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: ۵۴هزارو ۴۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۰۲ هزار نفر مددجوی این دستگاه هستند که ۱۱و دو دهم درصد از جمعیت استان را افراد تحت پوشش کمیته انداد تشکیل می دهند.

ابراهیم باغبانی با بیان این مطلب که ۵۳ درصد خانواده های تحت پوشش کمیته امداد به علت فوت سرپرست تشکیل دادند، افزود: در سایر موارد طلاق، از کار افتادگی و زندانی سرپرست باعث قرار گرفتن تحت پوشش خانواده شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان از جمع آوری ۳۲ میلیارد تومان زکات در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و تصریح کرد: این رقم به نسبت گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

وی با اعلام اینکه مبلغ جمع آوری زکات سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان بوده، گفت: گلستان رتبه های برتر کشور در بخش جمع آوری زکات را همواره داشته است.