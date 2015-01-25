خیرین فعال خوزستان به بخش مبارزه با مواد مخدر ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسحاقی پیش از ظهر امروز در همایش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، سازمان های مردم نهاد و اصحاب رسانه در اهواز عنوان کرد: اصل آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از دغدغه های اصلی نیروی انتظامی خوزستان در راستای پیشگیری و مقابله با معضل اعتیاد است.

فرمانده انتظامی خوزستان افزود: صیانت از بهبود یافتگان، یکی از بخش هایی است که استان خوزستان در آن سرآمد است. هر فردی که بتواند از تریبون های رسمی پیامی در این زمنیه ارسال کند گامی در راستای کاهش معضل اعتیاد برخواهد داشت.

وی تصریح کرد: هدف نهایی نیروی انتظامی در زمینه پیشگیری از استعمال مواد مخدر رسیدن به نقطه ای است که به همه افراد جامعه در این زمینه آگاهی داده شود تا امکان مبارزه حقیقی با این پدیده شوم محقق شود.

اسحاقی با اشاره به شهادت چهار هزار نفر از نیروهای انتظامی در راستای مبارزه و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور گفت: بیش از 10 هزار نفر نیز در این زمینه دچار آسیب دیدگی فراوان شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: افراد بهبود یافته باید اطلاعات و آگاهی های خود را در این زمینه به افراد معتاد ارائه دهند تا بتوان قدم هایی در راستای کاهش اعتیاد برداشت.

وی با اشاره به لزوم حضور خیرین در این بخش گفت: خیرین فعال استان باید مانند سایر خدمات خیرخواهانه وارد این بخش نیز شوند زیرا برای کاهش معضل اعتیاد در جامعه باید همه ارگان ها و اقشار جامعه وارد کار شوند.