خانه کشتی البرزخانه دوم کشتی کشوراست / وعده برگزاری تورنمنت بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم پیش از ظهر یکشنبه در سفری چند ساعته به استان البرز ، پس از دیدار و گفتگو با استاندار و بازدید از روند ساخت خانه کشتی به همراه مدیرکل ورزش و جوانان استان در این اداره کل حضور یافت و با رضا گل محمدی درباره وضعیت کشتی استان گفتگو کرد.

رئیس فدارسیون کشتی در این دیدار با گرامی داشتن خاطره مرحوم علیرضا سلیمانی و ابراز خوشحالی از حضور در استان البرز اظهار داشت: کشتی این استان با نام آورانی همچون علیرضا سلیمانی، علیرضا حیدری، ابراهیم جوادی و دیگر قهرمانان و نام آوران دارای اعتبار و احترام ویژه ای است.

وی جایگاه البرز در ورزش کشتی را بیش از آنچه اکنون هست دانست و گفت: این استان در کشتی استعدادها و ظرفیت های خوبی دارد که باید بستر را برای شکوفایی جوانان علاقه مند به آن فراهم کرد.

خادم با اشاره به بازدید از خانه کشتی البرز گفت: راه اندازی این مجموعه می تواند به فدراسیون در برگزاری رویدادهای مختلف کمک کند و از این پس از این خانه به عنوان خانه دوم کشتی کشور استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون کشتی با تاکید بر اینکه نگاه ما به استان البرز ویژه است، افزود: تلاش می‌کنیم در جهت رشد و توسعه این رشته در استان گام برداریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز در این نشست جایگاه البرز در ورزش کشور را خوب توصیف کرد و با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در دیدار با ورزشکاران، گفت: قهرمانی و پهلوانی شمشیری دولبه است و ورزشکار باید آگاهانه در این مسیر گام بردارد، ما وظیفه داریم با تجلیل و حمایت از ورزشکاران و همچنین بر طرف کردن نیازهای آنان وظیفه خود را در قبال این عزیزان انجام دهیم.

رضا گل محمدی حضور مسئولان فدراسیون کشتی در البرز را دلگرم کننده خواند و افزود: ما شرایط فدراسیون و محدودیت های منابع مالی را درک می کنیم اما از فدراسیون تقاضا داریم استان ما را ویژه ببیند و تا جایی که امکان دارد خارج از عرف و تشکیلات اداری به استان البرز کمک کند تا این استان نوپا و مستعد بتواند به جایگاه واقعی خود در کشتی کشور دست یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به افتتاح سالن کشتی تختی کرج این مجموعه را از بهترین سالن های کشتی کشور دانست و از رئیس فدراسیون کشتی خواست با نگاه ویژه به این استان نوپا کمک کنند البرز به جایگاه واقعی خود دست یابد.

در دیدار خادم با استاندار بر توجه به زیرساخت های ورزشی استان و لزوم تکمیل سالن شش هزار نفری مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج تاکید شد.

همچنین تعیین خانه کشتی البرز به عنوان خانه دوم کشتی کشور و برگزاری یک تورنمنت بین المللی به میزبانی البرز در این سفر چند ساعته اعلام شد.