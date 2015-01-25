۶۵ درصد پهنه خراسان رضوی زلزله خیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت علی شایانفر روز یکشنبه در نخستین همایش مدیریت بحران در شهرک ها و نواحی صنعتی در شهرک صنعتی توس مشهد گفت: تاکنون ۲۴ زلزله با قدرت و به بزرگی بیش از ۶ ریشتر در مقیاس درونی زمین در این استان به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه علاوه بر قابلیت زلزله خیز بودن استان دو سوم مناطق خراسان رضوی نیز سیل خیز است بیان داشت: آشنایی و اگاهی شهروندان در خصوص حوادث و همچنین نحوه مقابله و مواجهه با حوادث و خطرات بسیار مهم است.

وی افزود: با وجود اینکه بسیاری از مناطق کوهستانی و همچنین رودخانه های استان قابلیت جاری شدن سیل را دارند اما مشاهده می شود که به دلیل عدم آگاهی لازم، نشستن بسیاری از خانواده ها و مردم در جوار مسیل ها اقدامی بسیار عادی و بدون مخاطره به نظر می رسد.

شایان فر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۳۵۰ مسیل مهم دراین استان سیل خیز هستند که متاسفانه بسیاری از مردم از عواقب ناگوار آن در صورت حادث شدن بارندگی بی اطلاع هستند.

وی بر ضرورت آگاهی و آسیب پذیری مردم از حوادث احتمالی تاکید کرد و گفت: این موضوعات که تا چد حد مردم آمادگی لازم برای مخاطرات و مقابله با آن را داشته و یا تجهیزات و امکانات در اختیار دارند جزو اصول اولیه مدیریت بحران است.

وی ادامه داد: به هر منظور برای مقابله با حوادث ابتدا باید با ایجاد سازه های مهندسی و محکم در ساختمان ها و یا ایجاد داکت های محافظتی در برابر زلزله و سیل اقدام کرد.

وی بیان داشت: انطباق و سازگاری دومین واکنشی است که می توان در مقابله با حوادث نشان داد و دست آخر هنگامی که شرایط برای انطباق با حوادث وجود ندارد باید از حوادث دوری جست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر بحران آب در خراسان رضوی از زلزله نیز بدتر است و لذا برای مقابله با این موضوع باید افزایش کیفیت پساب ها، تغییر الگوی مصرف در بخش کشاورزی و استفاده از روش های نوین آبیاری را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: میانگین بارش استان خراسان رضوی ۸۴ درصد میانگین بارش کشور است و ۷۴ درصد اقلیم این استان خشک و ۲۶ درصد آن نیز نیمه خشک است.