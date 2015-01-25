به گزارش خبر گزاری مهر ، ۲۰ مهرماه ، وقوع یک فقره "زورگیری منجر به ربایش (آدم ربایی) در پوشش مسافرکشی" به کلانتری ۱۵۴ چیتگر اعلام شد ؛ شاکی در اظهاراتش به ماموران گفت :توسط چهارسرنشین یک دستگاه خودرو پیکان آبی رنگ مورد زورگیری ، ربایش و اخاذی قرار گرفته است . با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به عنف" و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در اظهاراتش به کاراگاهان گفت : ساعت ۱۹:۰۰ ، قصد بازگشت به منزل را داشتم ؛ به همین علت ، در کیلومتر ۹ جاده قدیم به مقصد میدان آزادی سوار یک دستگاه خودرو پیکان آبی رنگ با چهارسرنشین شدم . زمان سوار شدن یکی از سرنشینان صندلی عقب به بهانه اینکه کمی جلوتر پیاده می شود ، از ماشین پیاده و به این شیوه مرا در بین دو سرنشین صندلی عقب قرار دادند . به محض حرکت ماشین ، ناگهان تیزی چاقو را از سوی هر دو سرنشین عقب ماشین در پهلوهای خود احساس کردم که با تهدید چاقو و قمه مرا مجبور کردند که تمامی وجه نقد ، گوشی تلفن همراه و کارت عابر بانک خودم را تحویل دهم .

سارقان پس از سرقت عابربانک ، مرا مجبور کردند تا با خانواده ام تماس گرفته و از آنها بابت آزادی خودم درخواست پول نمایم و خانواده ام نیز با اطلاع از این موضوع مبلغ مورد درخواست سارقان را پرداخت کردند .

شاکی در ادامه اظهاراتش و در خصوص نحوه آزادی اش به کارآگاهان گفت : تا زمان واریز پول به حساب عابر بانک ، سارقان مرا در داخل ماشین نگه داشته و در خیابان می چرخیدند؛پس از آنکه خانواده ام با شماره تلفن همراهم تماس گرفته و واریز پول را اعلام کردند ، یکی از سارقان به عابربانک مراجعه و از وصول پول اطمینمان پیدا کرد ؛ پس از آن مرا در در تاریکی شب و در بیابان های اطراف جاده کرج رها کردند اما پیش از آن به چشمانم افشانه اشک آور زدند و پس از آن از محل دور شدند .

با توجه به اظهارات شاکی پرونده و همزمان با انجام چهره نگاری ، کاراگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران به بررسی تراکنش مالی حساب عابربانک مالباخته پرداخته و اطلاع پیدا کردند که وجوه داخل حساب ، در شعبه بانکی منطقه قلعه حسن خان برداشت شده است ؛ با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته بانکی ، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر برداشت کننده وجه نقد از حساب مالباخته شدند . مالباخته با مشاهده تصاویر دوربین های مداربسته بانکی ، یکی از سرنشینان صندلی عقب خودرو پیکان آبی رنگ را مورد شناسایی قرار داد و به کارآگاهان عنوان داشت : صاحب تصویر همان شخصی است که با تهدید قمه مرا مجبور کرد تا با خانواده ام تماس گرفته و از آنها درخواست پول کنم . با شناسایی تصویر یکی از سارقان و با بهره گیری از بانک اطلاعاتی پلیس ، مجرم سابقه دار "نادر " که پیش از این سابقه سرقت موتورسیکلت در سوابقش ثبت شده بود ، شناسایی و تصویر وی نیز توسط مالباخته مورد شناسایی کامل قرار گرفت . با شناسایی "نادر " به عنوان یکی از متهمین پرونده ، مخفیگاه وی در منطقه قلعه حسن خان شناسایی ، ودستگیر شد در بازرسی از مخفیگاهش چندین قبضه سلاح سرد ، افشانه اشک آور و همچنین عابربانک مالباخته کشف شد .

متهم که چاره ای جز اعتراف نداشت سه همدست خود بنام های مرتضی ، آرش و ساسان را معرفی کرد . متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت : هر چهار نفرمان بچه های منطقه قلعه حسن خان هستیم که در یک باشگاه ورزشی با همدیگر دوست شده بودیم تا اینکه تصمیم به سرقت به شیوه زورگیری گرفتیم . در ادامه تحقیقات ،کارآگاهان اقدام به شناسایی مخفیگاه سه متهم تحت تعقیب پرونده در دو منطقه "صفادشت شهریار" و "شهر کرج" کرده ، با اخذ نیابت قضایی اقدام به دستیگری هر سه متهم کردند . سه متهم پس از دستگیری و انتقال به اداره پنجم و اطلاع از اعترافات صریح همدست خود ، اظهارات نادر را به صورت کامل تأیید و در اعترافات خود به دهها فقره زورگیری های مشابه اعتراف کردند .

کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که توسط متهمین مورد زورگیری و سرقت قرار گرفته بودند . شناسایی اعضای گروه زورگیر و آدم ربایی جدید در بررسی یکی از سرقت های بعنف همراه با آدم ربایی ، پرونده ای از اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اختیار اداره پنجم قرار گرفت که طی آن آدم ربایان قصد اخاذی ۱۰ میلیون تومانی از خانواده یکی از شکات را داشته اند که بواسطه اطلاع یکی از بستگان نزدیک شاکی که در نیروی انتظامی مشغول به خدمت است، این خانواده از پرداخت پول به سارقان خودداری کرده و موضوع را بلافاصله به پلیس اطلاع داده بودند . شاکی این پرونده پس از حضور در اداره پنجم و شناسایی یکی از متهمان ( ساسان ) در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : این شخص به همراه سه نفر دیگر اقدام به سرقت وجوه نقد همراه و ربایش من کرده است . با توجه به شناسایی ساسان توسط شاکی جدید پرونده ، تحقیقات پلیسی برای شناسایی اعضای گروه جدید سارقین بعنف در دستور کار کارآگاهان اداره پنجم قرار گرفت ؛ ساسان نیز که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت به ناچار لب به اعتراف گشود و به عضویت در گروه دیگری از سارقین بعنف اعتراف و سه همدست خود بنام های "احد " ، "مهران " ، "سجاد " را معرفی کرد . اظهارات شاکی جدید پرونده شاکی پرونده که هنوز آثار کبودی ناشی از ضرب و شتم توسط سارقین بر روی بدنش به وضوح دیده می شد ، پس از شناسایی ساسان به کارآگاهان گفت : از میدان آزادی به مقصد خیابان خلیج سوار یک دستگاه خودرو پراید سفید رنگ با چهار سرنشین شدم که در طی مسیر ناگهان دو سرنشین صندلی عقب با تهدید چاقو اقدام به سرقت تمامی وجوه نقد همراهم کردند . آنها پس از سرقت عابر بانک مرا مجبور کردند تا با خانواده ام تماس بگیرم و یکی از آنها به پدرم عنوان داشت که اگر مبلغ ۱۰ میلیون تومان پرداخت نکند ، آنها مرا خواهند کشت ؛ مدتی از تماس آدم ربایان با خانواده ام گذشت و پدرم به آنها گفت در آن مدت کوتاه قادر به تهیه مبلغ مورد درخواست آنها نیست . شاکی در خصوص آثار کبودی ناشی از ضرب و شتم بر روی بدنش نیز به کارآگاهان گفت : سارقان زمانیکه از دریافت پول و اخاذی از خانواده ام ناامید شدند ، مرا به باغ های منطقه شهریار برده و در تاریکی شب ، شروع به ضرب و شتم شدید من کرده و پس از آن از محل دور شدند .

دستگیری اعضای دومین گروه با بهره گیری از اعترافات بدست آمده از "ساسان" و شناسایی هویت سه عضو گروه جدید سارقان بعنف که به شیوه آدم ربایی اقدام به اخاذی از مالباختگان خود کرده بودند ، مخفیگاه آنها در منطقه قلعه حسن خان شناسایی و هر سه نفر آنها دستگیر و به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند . این سه متهم در اظهارات خود ضمن اعتراف صریح به دهها فقره زورگیری و ربایش افراد به شیوه مسافرکشی ، آخرین عضو گروه بنام محسن را نیز معرفی کردند که بلافاصله این متهم در منطقه رباط کریم شناسایی ، دستگیر و به اداره پنجم پیلس آگاهی تهران بزرگ منتقل شـد . متهمان این گروه از سارقین بعنف در خصوص نحوه سوار کردن شکات به خودرو عنوان داشتند که در برخی از سرقت های خود و برای ایجاد اعتماد و راضی کردن مالباختگان برای نشستنِ مابین دو سرنشین صندلی عقب ، یکی از متهمان اقدام به پوشیدن لباس سربازی می کرده تا شکات به تصور سرباز بودن وی ، به اظهاراتش مشکوک نشده ، به راحتی سوار ماشین شده و در بین دو سرنشین صندلی عقب قرار بگیرند . سرهنگ کارآگاه داوود فـرد ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح هر هشت متهم دستگیر شده در خصوص ارتکاب دهها فقره زورگیری و اقدام به آدم ربایی برای اخاذی ، از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت ، تهدید ، ضرب و شتم و اخاذی قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و پیگیری شکایات خود به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .