به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حصیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور بهبود وضعیت سوادآموزی در استان بوشهر صورت گرفته است که طرح‌های مختلفی در این راستا انجام می‌شود.

وی به اجرای برنامه‌های مختلف برای افزایش تعداد سوادآموزان در استان بوشهر خبر داد و اذعان داشت: در سال جاری شاهد افزایش 250 درصدی جذب سوادآموزان و تحت پوشش قرار دادن آنها نسبت به سال قبل از آن هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با تقدیر از همه مسئولان استان بوشهر برای دستیابی به این موفقیت، بیان داشت: سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و همراهی مسئولان درون و برون سازمانی باعث شده تا شاهد افزایش چشمگیر سوادآموزان باشیم.

وی از تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی استان بوشهر برای جذب سوادآموزان خبر داد و اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد را برای توسعه باسوادی در دستور کار داریم.

حصیری همچنین به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای استفاده از باسوادان خانواده‌ها برای باسواد کردن اعضای بی سواد اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های ما در این زمینه اجرای طرح اولیای بی سواد دانش آموزان است.

وی همچنین از برگزاری اولین فرخوان پژوهشی به منظور بررسی چالش ها و موانع سوادآموزی خبر داد و خاطرنشان ساخت: از دیگر عوامل موفقیت حوزه سوادآموزی استان بوشهر در سطح کشور می‌توان به برگزاری نشست‌های ویژه با روسا و مدیران شهرستان‌ها و مناطق اشاره کرد.