بهترین سلاح در برابر دشمنان اسلام وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیحیی جعفری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشاره به عنوان سال جاری اظهار داشت: باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص فرهنگ و مسائل اقتصادی نصب العین مسئولین و مردم قرار گیرد.

وی فرهنگ را زیربنای همه امور دانست و افزود: مشکلات امروز ما مربوط به دو حوزه فرهنگ و اقتصاد است.

آیت الله جعفری مسئولیت اصلی فرهنگ را مربوط به روحانیون دانست و تصریح کرد: همه دستگاه ها باید در این زمینه همکاری کنند.

وی بر لزوم ارائه راهکارهای موثر فرهنگی توسط دستگاه های متولی تاکید و تصریح کرد: چنانچه فرهنگ به معنای جامع کلمه در جامعه پیاده شود بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز برطرف خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان در ادامه ضمن محکوم کردن اقدام مجله شارلی ابدو در توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) افزود: دشمنان به بهانه عمل عده ای جنایتکار که دست پرورده خودشان هستند موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی در دنیا به راه انداختند و به پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) توهین کردند.

وی تاکید کرد: گروه های تکفیری و داعش توسط استکبار جهانی با هدف مخدوش کردن چهره اسلام شکل گرفته اند.

امام جعمه کرمان بر لزوم اتحاد مسلمین تاکید کرد و یادآور شد: بهترین سلاح در برابر دشمنان اسلام وحدت بوده و با هم دلی و یکپارچگی می توان توطئه های دشمنان را نقش برآب کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشاره به اینکه دشمنان در صدد ضربه زدن به دین مبین اسلام هستند، اظهار داشت: آمریکا به چه حقی یک کشور را تحریم می کند؟

وی از حمایت های شورای امنیت و سازمان ملل از اسرائیل غاصب خبر داد و ابراز داشت: جنایات اسرائیل در سایه این حمایت ها صورت می گیرد.