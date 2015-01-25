شاهنامه با «هفت خوان تصویرگری» روایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار منتخبی از تصویرگری‌های مجموعه 100 جلدی کتاب‌های شاهنامه که توسط انتشارات خانه ادبیات، منتشر شده و یا در دست انتشار هستند، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

تصاویری که در نمایشگاه «هفت خوان تصویرگری» ارائه ‌شده‌اند، نشان‌ دهنده وجود پتانسیل‌های قوی تجسمی در داستان‌های ایرانی و همچنین چیره‌دستی تصویرگران ایرانی برای به نمایش درآوردن این روایت‌های تصویری در سبک‌های مختلف و با استفاده از تکنیک‌های متنوع است. دیدن این نمایشگاه به هر اهل فنی ثابت می‌کند که ایران می‌تواند حرف اول را در زمینه انیمیشن و تصویر‌سازی در منطقه و حتی در جهان بزند و تنها کافی است این پتانسیل و خلاقیت‌ها دیده شوند و روی آنها سرمایه‌گذاری شود.

در حاشیه افتتاح این نمایشگاه، حسن ستارزاده، مدیر انتشارات خانه ادبیات درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه منتخبی از تصاویر یک مجموعه 100 جلدی از کتاب‌های شاهنامه است که به زبان کودکانه نوشته شده و هر کتاب توسط یکی از 32 هنرمند تصویرگر که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده، تصویرسازی شده است.

به گفته ستارزاده، این مجموعه تصویری شامل 800 اثر است که در نمایشگاه حاضر حدود 200 اثر از آنها به نمایش گذاشته شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در حاشیه این نمایشگاه کتاب‌های مربوط به آنها هم به نمایش در آمده است. این نخستین باری است که در ایران چنین کار گسترده به صورت گروهی در زمینه شاهنامه انجام شده است. انتشارات خانه ادبیات این کتاب‌ها را برای کودکان به نویسنده‌ها و تصویرگران سفارش داده و به این صورت، این مجموعه شکل گرفته است.

ستارزاده با اشاره به تنوع سبک و تکنیک‌های به کار رفته در تصویرسازی‌های این نمایشگاه، اظهار کرد: حسن این کار، در این بوده که تکنیک را برای تصویرگر آزاد گذاشتیم و هر هنرمند با دیدی که از شاهنامه داشته، دست به خلق شخصیت‌ها و فضاهای مربوط به هر قصه زده است. در نتیجه حاصل کار بی‌ هیچ محدودیتی، حاصل خیال پردازی‌هایی است که هر هنرمند در این زمینه داشته است؛ یکی مثل آقای اصغرزاده کارهایش به مکتب خیالی‌نگاری(قهوه‌خانه‌ای) نزدیک بوده، بعضی مثل خانم صفا‌جو نگارگری کار کرده‌اند و عده‌ای دیگر مدرن‌تر به تصویرگری پرداخته‌اند. یک سری از کارها تماما دستی کشیده شده و برخی هم از ابتدا دیجیتال طراحی و تصویرگری شده است.

حسن ستارزاده درباره علت عرضه نمایشگاهی و غیر فروشی بودن آثار در این نمایشگاه نیز گفت: هدف اصلی ما این بوده که ابتدا نشان دهیم می‌شود کارهای گروهی این چنینی را به انجام رساند، دلیل دیگر فروشی‌ نبودن آثار این است که می‌خواستیم آثار ناقص نشوند و در راستای هدفی که دنبال کرده‌اند در کنار متون مرتبط‌شان چاپ شوند. ما بیشتر می‌خواهیم عکس‌العمل تصویرگران، اساتید شاهنامه و علاقه‌مندان به هنر و ادبیات را در این نمایشگاه ببینیم و دنبال کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه شد که در انتشارات خانه ادبیات که به ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازد این حساسیت در مورد کیفیت تصویرگری به وجود آمد که از دل آن بتوان چنین نمایشگاه ارزنده‌ای برگزار کرد، اظهار کرد: همیشه دغدغه ما برای انجام یک کار خوب این بود که یک کار ملی انجام دهیم و شاهنامه بهترین منبعی بود که می‌توانستیم این نیرو و هزینه را در موردش انجام دهیم. اینقدر شاهنامه گسترده است و جای کار دارد که می‌توانست چنین پروژه بزرگی را در بر گیرد. خدا را شاکریم که به این هدف رسیدیم. هنرمندانی که در این پروژه فعالیت کرده‌اند همگی از تصویرگران مطرح و تراز اول ایران هستند و از جشنواره های مختلف جایزه گرفته‌اند. بخشی از تصاویر این نمایشگاه نیز در حالی که هنوز چاپ نشده بود از جشنواره‌های مختلف جایزه گرفتند، از جمله خانم صفاخو از کشور کره، آقای عامه کن از جشنواره‌های مختلف جایزه گرفته، پوستر یکی از این کتاب‌ها از نمایشگاه تفلیس جایزه گرفته‌اند.

ستارزاده در پایان گفت: ‌امیدوارم نتیجه برگزاری این نمایشگاه و به عرصه رسیدن این پروژه انگیزه‌ای شود برای هنرمندان، نویسندگان و ناشران دیگر که بتوانند چنین پروژه‌هایی را برای قصه‌های دیگر ایرانی نیز انجام دهند. ما در این نمایشگاه نشان دادیم که پتانسیل ساخت فیلم و سریال‌های انیمیشنی بسیار خوب در ایران وجود دارد و هم قصه‌ها و هم تصویرگران ما آمادگی رقابت با کمپانی‌های بزرگ انیمیشن‌سازی دنیا دارند به شرط اینکه زمینه‌های لازم نیز فراهم شود. البته می‌دانم که موسسه صبا روی بعضی از این آثار در حال سرمایه‌گذاری است.

علی خدایی، حافظ میرآفتابی، میترا عبدالهی، کمال طباطبایی، پیمان رحیمی‌زاده، حسن عامه‌کن، امیر نساجی، مجید ذاکری، نوشین صفا‌خو، نگین احتسابیان، نرگس محمدی، امیر شعبانی‌پور، فرهاد جمشیدی، نسرین یاوری، نرگس دلاوری، عاطفه ملکی‌جو، ماهنی تذهیبی، امیر مفتون، راحله برخورداری، الهام اسدی، مهناز انصاری، سعید خزایی، آذین رستمی، علی اصغرزاده، ستاره معتضدی، الهام صالحی، برمک عالی خانی، افسانه طاهریان، فرزانه امیری و لیلا خلیلی، هنرمندانی هستند که مجموعه 100 جلدی کتاب‌های شاهنامه را تصویری کرده‌اند و گزیده آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

محمدرضا یوسفی و جمال‌الدین اکرمی نویسندگان مجموعه 100 جلدی کتاب‌های شاهنامه هستند که برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است.

نمایشگاه «هفت خوان تصویرگری» تا 8 بهمن ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن آثار این نمایشگاه به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.