زمان دريافت كارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون دكتري تخصصي ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علوي فاضل گفت: داوطلبان مي توانند از ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۶ بهمن ۱۳۹۳ با مراجعه به پايگاه اينترنتي معاونت سنجش و پذيرش به آدرس www.azmoon.org و وارد نمودن اطلاعات خود، كارت ورود به جلسه خود را دريافت كنند.

وي افزود: چنانچه هر داوطلبي پس از دريافت كارت، مغايرتي در مندرجات ازنظر مشخصات فردي، زبان خارجه و سهميه ملاحظه كرد، مي تواند با مراجعه به باجه هاي رفع نقص نسبت به آن اقدام كند.

معاون سنجش و پذيرش در مورد زمان و مكان رفع نقص گفت: داوطلبان حوزه تهران جهت رفع نقص مي بايست در يكي از روزهاي سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه و از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۳:۰۰ الي ۱۷:۰۰ به مجتمع دانشگاهي ولي عصر تهران مركزي واقع در ميدان امام حسين- ابتداي خيابان دماوند مراجعه كنند. داوطلباني كه محل حوزه امتحاني آنها يكي از ده واحد دانشگاهي مجري اين آزمون (واقع در شيراز- اصفهان- اهواز- مشهد- تبريز- كرمانشاه- كرمان- ساري- رشت و زاهدان) مي باشد، لازم است در يكي از روزهاي فوق به محل باجه رفع نقص حوزه امتحاني خود مراجعه نمايند.

علوی فاضل در پايان گفت: داوطلبان در صورت مواجه شدن با هر سوال يا ابهامي مي توانند به سايت www.azmoon.org مراجعه و در قسمت پرسش و پاسخ سوال خود را مطرح تا كارشناسان در اسرع وقت به آنها پاسخ دهند.