کاهش هزینه ها در آموزش وپرورش مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی با حضور معاونان آموزش و پرورش استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و قزوین روز یکشنبه در سالن اجتماعات آموزش و پرورش قزوین برگزار شد.

در این جلسه که روحی مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز حضور داشت در خصوص موضوعاتی از جمله کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و نیز ساماندهی نیروی انسانی گفتگو و تبادل نظر شد.

حسین روحی در این نشست گفت: تشکیل این گونه جلسات موجب بهره مندی از نظرات کارشناسی استان ها شده و موجب افزایش بهره وری در حوزه آموزش و پرورش خواهد شد.

وی افزود: ساماندهی نیروها در راستای کاهش هزینه ها از موضوعات قابل توجه در آموزش و پرورش است همچنین باید در موضوع افزایش درآمدها نیز نگاه کارآمدی داشت.

در ابتدای جلسه سمیعی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: مباحث کیفی در امور اجرایی باید مورد توجه قرار

گیرد، کار زیربنایی و اساسی، نیازمند کار کارشناسی و اصولی است که اقتصاد آموزش و پرورش بر مبنای هزینه های آن است.

وی افزود: در جهت کاهش هزینه می توان بسیاری از امور را تجمیع کرد که با توجه به کاهش نیروها و ساماندهی آنها، اثر مثبتی در کاهش هزینه ها خواهد داشت.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اضافه کرد:پیشنهاد می شود ضمن احیاء بازخریدی وضعیت برخی ازنیروها که متقاضی این طرح هستند مشخص شود که بهتر است در خصوص میزان نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش و ساماندهی نیروها نیازسنجی صورت گیرد که در این زمینه استفاده مطلوب از نیروهای موجود و جذب آنها با توجه به تخصص افراد می تواند در کاهش هزینه ها نقش بسزایی داشته باشد.

سمیعی گفت: برای کاهش هزینه ها می توان از برگزاری همایش ها، طرح ها برنامه های موازی نیز جلوگیری کرد وآنها را به حداقل رساند.

وی تصریح کرد: علاوه بر کاهش هزینه ها، نحوه افزایش درآمدها نیز در آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار گیرد که اجاره اماکن آموزشی در غیر از ساعت رسمی می تواند به درآمد زایی کمک کند.

کیفیت بخشی به امور و ارائه خدمات مطلوب در حوزه آموزش و پرورش از قبیل فرهنگیان، والدین و دانش آموزان از دیگر مطالب مطرح شده در این جلسه بود.