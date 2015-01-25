یک سوم اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز معلم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زیبا صالح پور پیش از ظهر امروز در نشست اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز با انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان گفت: با بیان اینکه معلمان از مقبولیت قابل توجهی در جامعه برخوردارند، اظهار کرد: شاهد این گفته، انتخابات دور چهارم شورای اسلامی کلانشهر اهواز بود که افراد بسیاری در سطوح مختلف و رده های شغلی متنوع شرکت کردند اما رای شهروندان زمینه ساز راهیابی چندین معلم به شورای اسلامی کلانشهر اهواز شد و اکنون یک سوم اعضای شورای چهارم معلم هستند.

صالح پور افزود: به عنوان یک معلم افتخار می کنم که در خدمت جمعی از معلمان استان هستم و اهمیت انجمن اسلامی معلمان استان خوزستان را نیز به خوبی می دانم چرا که خود نیز یکی از بانیان این انجمن در سال 59 بوده ام.

وی با اشاره بر تجربه خود در این عرصه بیان کرد: سطوح مختلف مدیریتی را در 30 سال فعالیت خود در عرصه معلمی طی کرده ام و از این جهت می توانم این انتقاد را به سیستم کنونی داشته باشم که معلمانی که 30 سال از عمر خود را صرف تربیت و پروراندن نسل های مختلف جامعه می کنند به فراموشی سپرده می شوند و کسی به بهره مندی از تجربیات این افراد نمی اندیشد.

وی، نهاد مردمی شورای اسلامی شهر را مورد حمایت دولتمردان ندانست و گفت: شورا مورد حمایت دولتمردان نیست و حقی برای آن قائل نیستند، اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز شاید در زمینه هایی با یکدیگر اختلاف سلیقه و نظر داشته باشند اما هدف همه آنها یکسان و سربلندی شهر اهواز است.

همچنین جمشید سلحشور دیگر عضو شورای شهر اهواز نیز در این نشست با اشاره بر اهمیت مقوله آموزش اظهار کرد: بسیاری از دغدغه های جامعه فرهنگیان با دغدغه های ما به عنوان نمایندگان شهروندان یکسان است بنابراین در حال حاضر نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی در راستای ارائه پیشنهادات راهبردی و راهکاری هستیم تا بدانیم نیاز و هدف امروز آموزش و پرورش ما چیست و شهرداری چه نقشی می تواند در مسیر تحقق این اهداف ایفا کند.

سلحشور تاکید کرد: درخواست ها، پیشنهادات، انتقادات، انتظارات از شهرداری باید به طور شفاف و روشن مطرح و بررسی شوند تا به طور دقیق انتظاری که از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز می رود معین شود و در عین حال اطلاعات منسجمی نیز از وضعیت کنونی و سطح کیفی آموزشی و فرهنگی جامعه محصلان شهر اهواز در اختیار ما باشد تا روند تصمیم گیری ما با واقعیت های موجود منطبق تر شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کلانشهر اهواز تاکید کرد: از هرگونه پیشنهادی که در راستای ریشه کن کردن فقر فرهنگی آموزشی قابلیت اجرایی شدن داشته باشد استقبال کرده و تاکید می کنیم حمایت جامعه فرهنگیان کلانشهر اهواز از شورای شهر و حمایت شورای شهر از جامعه فرهنگیان کلانشهر اهواز همواره اصلی ثابت است.

وی یادآور شد: محور اصلی آموزش و پرورش، آموزش همراه با تعهد است که باید در راستای نهادینه کردن روحیه تعهد و ثبات و استمرار خدمات در روند تربیت و پرورش نسل آینده تلاش کرد.