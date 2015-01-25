به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مقوم، پیش از ظهر شنبه در نشست برنامه‌ریزی برنامه‌ های دهه فجر مخابرات استان یزد اظهار داشت: همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۵۰ پروژه مخابراتی در زمینه تلفن ثابت، تلفن همراه و دیتا در سطح استان با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: این پروژه ها شامل توسعه ظرفیت سوئیچ در پنج مرکز تلفن، ایجاد ظرفیت چهار هزار و ۶۵۶ شماره تلفن در هفت سیستم کافو نوری، توسعه و بهسازی شبکه کابل در ۹ مرکز، اجرای ۲۵ کیلومتر فیبر نوری، تاسیس ۱۹ سامانه BTS تلفن همراه و اجرای رادیو سایت های G۳ در شهر یزد است.

وی تاسیس و توسعه تجهیزات اینترنت پرسرعت خانگی و تجاری در استان به میزان ۱۷ هزار و ۹۳۲ پورت و احداث سه باب ساختمان فنی را از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در دهه فجر برشمرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان بیان کرد: به منظور گسترش خدمت رسانی و افزایش خدمات به مشترکان از دهه فجر سال گذشته ۲۳۸ پروژه مخابراتی توسط مخابرات استان یزد راه اندازی شده است.