تجهیز وسایل زندگی به اینترنت اشیا/ فناوری NFC موبایل در لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کره‌ای ال جی الکترونیکس، تبادل داده سریع بین گوشی تلفن‌همراه و لوازم هوشمند خانه را بر بستر فناوری NFC اجرایی کرد.

همچنان که استانداردهای خانه‌های هوشمند مبتنی بر فناوری‌های بلوتوث، وای فای و NFC در حال تدوین است شرکت‌های تولیدکننده نیز هوشمند سازی محصولات و تطبیق دستگاه‌ها با اینترنت اشیاء را برای اتصال تمامی وسایل زندگی و محیط اطراف به شبکه اینترنت و دیگر شبکه‌های اطلاع رسانی در دستور کار جدی قرار داده‌اند؛ ​در این راستا ال جی الکترونیکس نیز از تمرکز بر سازگاری هر چه بیشتر محصولات و کارافزارهای خانگی خود با فناوری اینترنت اشیا خبر داده است.

ال جی در نمایشگاه CES دو سال گذشته پلت‌فرمی با نام HomeChat را رونمایی کرد که کاربران به کمک آن می‌توانستند کارافزارهای خانگی خود از جمله فر خوراک‌پزی، دستگاه‌های تهویه هوا، جارو برقی را با پیام‌های نوشتاری کنترل کنند. سال بعد این شرکت قابلیت کنترل کارافزارها با فرامین صوتی را نیز به این پلت‌فرم افزود که استفاده از فناوری اینترنت اشیا را آسان‌تر کرد؛ هم اکنون این کمپانی، بر تبادل داده سریع بین گوشی تلفن‌همراه و لوازم هوشمند خانه بر بستر فناوری NFC تمرکز کرده و لوازم خانگی را وارد بازار کرده است که امکان کنترل هوشمند را با استفاده از موبایل دارا هستند.

این فناوری امکان هوشمند سازی بیشتر کارافزارهای خانگی را فراهم می‌کند؛ با اضافه شدن تگ فناوری NFC روی لوازم خانگی هوشمند از جمله ماشین لباس‌شویی و یخچال، علاوه بر کنترل هوشمند، قابلیت‌های دیگری از جمله عیب‌یابی هوشمند دستگاه نیز فراهم می‌شود.

کاربر می‌تواند با نصب برنامه هوشمند سازی روی گوشی تلفن همراه خود، پس از برقراری تماس با مرکز خدمات، گوشی تلفن همراه را به مدت 3 ثانیه کنار دستگاه معیوب نگه دارد؛ سپس از طریق ارتباط بین برنامه گوشی و تگ NFC دستگاه، سیگنالی از دستگاه منتشر و توسط گوشی به مرکز خدمات مخابره می‌شود که از طریق این سیگنال عیب یابی دستگاه انجام می‌شود.