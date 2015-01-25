انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات لیزینگی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیروانی امروز در جمع خبرنگاران پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از دغدغه های شرکت های لیزینگ اعلام و تصریح کرد: با وجود پیگیری ها هنوز توفیقی برای حل این مشکل پیدا نشده است. به این معنا که مشتری خرید خودرو از شرکت های لیزینگ مجبور می شود مالیات بر ارزش افزوده سود را هم پرداخت نماید که این امر باعث افزایش قیمت تمام شده خودروی لیزینگی می شود.

دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ با تاکید بر این مطل که در هیچ کجای دنیا بر روی اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده بسته نمی شود و بانکها مالیاتی بر روی تسهیلات نمی گیرند، افزود: در دو سال ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با وجود اینکه هنوز هیچکس به طور دقیق اطلاعی از وضعیت کسر مالیات بر ارزش افزوده نداشت، شرکت های لیزینگ از یک میلیارد تا 50میلیارد تومان در بخش مالیات بر ارزش افزوده خودرو به سازمان مالیاتی بدهکار شدند. این در حالی است که این بدهی ها برای آن دسته از تسهیلاتی بود که مشتری تسویه کرده و پرونده آن بسته شده بود.

وی با ذکر این مطلب که باید شرکت های لیزینگ عضو کانون و دارای مجوز را به عنوان موسسات اعتباری از مالیات بر ارزش افزوده معاف کنند، در بیان دلایل این مطلب خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا از مصرف کنندگان دو بار مالیات بر ارزش افزوده از یک کالا نمی گیرند. فرضا مشتری 30 میلیون تومان برای خرید اتومبیل باید هزینه کند که یک بار هزینه مالیات بر ارزش افزوده را به خودروساز می پردازد و یک بار هم در زمان خرید به صورت لیزینگ بر روی نرخ سود تسهیلات، نرخ 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده می پردازد، در حالیکه این امر توجیه اقتصادی ندارد.

شیروانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کارگروه‌های مختلفی برای نحوه تاسیس و فعالیت‌ شرکت‌های لیزینگ در بانک مرکزی تشکیل شده است، گفت: بانک مرکزی پی برده که دست شرکت‌های لیزینگ باید باز باشد چرا که در ایران فقط این شرکت‌ها به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‌پردازد.

وی با اشاره به فعالیت 20 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های لیزینگ در سال قبل در خصوص لیزینگ مسکن اظهار داشت: 2 کارگروه تخصصی لیزینگ مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و به زودی نتایج فعالیت‌های تخصصی به بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری ارجاع خواهد شد.

دبیرکل کانون شرکت های لیزینگ با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگ می‌توانند بخش عمده‌ای از اقشار متوسط جامعه را صاحب خانه کنند، افزود: با اجرایی شدن لیزینگ مسکن، 70-80 درصد قیمت ملک به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. با این کار خرید مسکن با قیمت ارزان امکان‌پذیر خواهد شد.

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر اینکه 32 شرکت لیزینگ مجاز تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، گفت: اما شاهد فعالیت شرکت‌های غیرمجازی هستیم که جوابگوی نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی نیستند و با استفاده از شیوه هایی پول مردم را می گیرند اما نه ماشینی به آنها می دهند و نه پولشان را پس می دهند.

شیروانی در همین ارتباط تاکید کرد: نمی توانیم دقیق بگوییم چه میزان شرکت لیزینگ غیرمجاز در سطح کشور داریم، سال 80 تا 84 اعلام کرده بودند که 320 یا 330 شرکت غیرمجاز در حال فعالیت هستند اما الان کسی نمیداند که دقیقاً جه میزان شرکت غیرمجاز داریم. مردم برای استفاده از خدمات شرکت های لیزینگ به سایت کانون شرکت‌های لیزینگ یا بانک مرکزی مراجعه کنند و اسامی شرکت‌های مجاز لیزینگی را از این سایت ها دریافت نمایند و به راحتی به هر شرکتی که عنوان لیزینگ دارد، اعتماد نکنند.