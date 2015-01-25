به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمين سيد علي موسوي خراساني امام جمعه گلشهر در آيين افتتاح اولين مركز نيكوكاري شهداي گلشهر كه ظهر امروز با حضور مسئولين كميته امداد امام خميني (ره) استان اصفهان و شهرستان و اهالي گلشهر در مسجد جامع اين شهر برگزار شد، با بيان آيه اي از قرآن مجيد در راستاي انجام امور خير و كمك در راه خدا اظهار داشت: برخي در راستاي امور خيري كه براي رفاه، آسايش و مغفرت مردم انجام مي دهند، بدون اينكه متوجه اجر اخروي آن عمل باشند ناخداگاه در فكر تجليل و تكريم از سوي ذي نفعان، مردم و مسئولين به هر طرق ممكن هستند، بدون اينكه بدانند عمل آنها در راه خدا بوده است.

وي افزود: مسئولين كميته امداد سعي و تلاش بي وقفه در راه برطرف كردن مشكلات نيازمندان دارند كه جاي تشكر و قدرداني دارد و هم اكنون كه قرار است با فعاليت مركز نيكوكاري در گلشهر بسياري از ديگر مشكلات اين قشرآسيب پذير جامعه برطرف شود نيز گامي در راستاي رضاي خداوند متعال است.

امام جمعه گلشهر با بيان اينكه نام هاي متعددي براي فعاليت اين مركز در نظر گرفته شد كه همه آنها داراي صفات و ويژگي هايي بود، اظهار داشت: در نهايت با همفكري دوستان و به دليل استفاده از تمام ويژگي هاي در نظر گرفته شده، نام "مركز نيكوكاري شهداي گلشهر" به آن تعلق گرفت كه اميد است با همراهي تمامي آحاد جامعه و خيرين و مردم گلشهر كه يد طولايي در امور خير دارند، افراد نيازمند جامعه از اين مركز كمال استفاده را ببرند.

در ادامه حسين فراست فرماندار گلپايگان با تقدير از دست اندركاران و بانيان فعاليت بنياد نيكوكاري شهداي گلشهر در راستاي خدمات دهي به نيازمندان و اقشار آسيب پذير بيان داشت: اميد است خداوند هر چه به انسان مي دهد با معرفت بدهد؛ زيرا چيزي كه در آن معرفت وجود نداشته باشد، بي ارزش است خواه مال، مقام، سواد و ... باشد.

وي با اشاره به اينكه در آستانه برگزاري مراسم پرشكوه دهه مبارك فجر قرار داريم كه اميد است اقشار مختلف مردم به ويژه مردم ولايتمدار گلشهر با حضور در برنامه ها و مراسم اين دهه حضور باشكوه و مستمر داشته باشند، افزود: هر كار خير را اگر در مسايل سياسي وارد كنيم از آن بهره اي نخواهيم گرفت؛ لذا بايد خداوند متعال را مدنظر قرار داد و با حمايت هايي كه مردم و مقام معظم رهبري از اين نهاد برخاسته از انقلاب اسلامي دارند بتوانيم در اين امور خدمتگزار نيازمندان باشيم.

در ادامه عباسعلي زارعان رییس اداره امور مشارکت‌های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر با فعاليت مركز نيكوكاري گلشهر در گلپايگان ۵۴ مركز نيكوكاري در سطح استان فعاليت دارد، افزود: فعاليت و راه اندازي اين مراكز در هر شهرستاني به واسطه درخواست اهالي و مسئولين آن پس از طي مراحل و بررسي هاي لازم و موقعيت محل صادر مي شود.

وي افزود: اميد است با فعاليت اين مركز اقدامات خوبي در راستاي رفع مشكلات نيازمندان و افراد تحت پوشش برطرف و گامي در جهت كاستن از مراجعات بي شمار مددجويان به كميته امداد امام خميني (ره) برداشته و از اين پس اين افراد نيازهاي خود را در اين مركز مرتفع سازند.

زارعان با بيان ديدگاه هاي مقام عظماي ولايت پيرامون اهداف و فعاليت كميته امام خميني (ره)، اظهار داشت: اميد است با فعاليت هاي صورت گرفته و در راستاي دستورات مقام معظم رهبري بتوانيم در مردمي نگه داشتن فعاليت هاي اين نهاد قدم برداريم.

رییس اداره امور مشارکت‌های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اذعان به اينكه با فعاليت مركز نيكوكاري گلشهر امور مراجعات مردم با فرآيند استفاده از فناوري روز در كمتر از يك ساعت زمان انجام گيرد، تصريح كرد: يكي از اهداف مركز نيكوكاري سپردن كار مردم به دست خود مردم است.

وي با اشاره به اينكه يكي از اهداف كميته امداد امام خميني (ره) آموزش برنامه هاي فرهنگي و توانمندسازي مددجويان است، افزود: با فعاليت كارگاه آموزش قلمكاري تعداد زيادي از خواهران و برادران در حال آموزش بوده و پس از فراگيري و اخذ مدرك با استفاده از وام خودكفايي مي توانند در بحث نيازهاي خود با تكيه بر دانشي كه فرا گرفته اند، اقدام كنند و از چرخه كمك خارج شوند.

زارعان افزود: در حال حاضر ۶۰ خانواده در كارگاه هاي آموزشي مشغول فعاليت هستند و ۷۰ درصد از مراحل پذيرش مددجويان از سوي مركز و هيئت عامل آن انجام مي گيرد و درآمد صندوق هاي صدقات نيز به اين مراكز واگذار مي شود كه بتوانند اعتبارات مورد نياز را در راستاي تأمين ملزومات خود به كار گيرند.

وي در پايان با بيان اينكه در حال حاضر ۳ هزار و ۶۵۰ خانوار از خدمات اين مراكز استفاده مي كند، خواستار مساعدت و همكاري خيرين و مردم نيكوكار در راستاي اهداف مركز نيكوكاري شد و افزود: در بحث اعتبارات دولتي سهم مركز مشخص و خدماتي كه به مردم ارائه مي دهند به وسيله اين مركز انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پايان آيين افتتاح و بهره برداري از مركز نيكوكاري شهداي گلشهر كه با حضور فرماندار، امام جمعه گلشهر، رییس اداره امور مشارکت‌های مردمی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان و ديگر مسئولين دواير دولتي و نهادي و مردم گلشهر برگزار شد، احكام هيئت عاملين مركز نيكوكاري شهداي گلشهر به آنان اعطا شد.