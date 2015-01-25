حماسه ۶ بهمن نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر حسین فیروزآبادی در پیامی که به مراسم اختتامیه جشنواره خاطره‌نویسی خاطر‌ه‌های پرشکوه یادبود ۱۳۵ شهید ترور و حماسه شش بهمن شهرستان آمل ارسال كرد، آورده است: شهرستان آمل سرزمین فداكاری بزرگی است كه در حساس ترین سال های انقلاب اسلامی ایران با مردانگی و رشادت های والا توطئه دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرد.

وی افزود: مجاهدت های مردم ولایتمدار آمل در روز ششم بهمن از یاد نخواهد رفت و آن حماسه مردم آمل از حافظه ها پاك نخواهد شد.

سرلشكر حسن فیروزآبادی با بیان اینكه مجاهدت های مردم آمل در مسیر دفاع از انقلاب بوده است، تصریح كرد: این مجاهدت ها نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است و پاسداشت این حماسه ما را برآن می دارد تا حقایق جدیدی را آشكار و شناسایی كنیم.

این مسئول خاطرنشان كرد: مجاهدت های مردم آمل مصداق ایثار، ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی است و حماسه ششم بهمن باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی نامید.

وی با تاكید براینكه حماسه ششم بهمن برگ زرینی دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: مردم آمل در این حماسه مانع سقوط شهر شده و نقشه های دشمنان را برهم زدند.