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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۸:۵۹

سرلشگر فیروزآبادی در پیامی مطرح کرد:

حماسه ۶ بهمن نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است

حماسه ۶ بهمن نقطه عطفی در تاریخ انقلاب است

آمل- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به جشنواره خاطره‌نویسی خاطر‌ه‌های پرشکوه یادبود ۱۳۵ شهید جنگل ترور و حماسه شش بهمن آمل از حماسه ششم بهمن به عنوان نقطه عطفی در تاريخ انقلاب اسلامی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر حسین فیروزآبادی در پیامی که به مراسم اختتامیه جشنواره خاطره‌نویسی خاطر‌ه‌های پرشکوه یادبود ۱۳۵ شهید ترور و حماسه شش بهمن شهرستان آمل ارسال كرد، آورده است: شهرستان آمل سرزمین فداكاری بزرگی است كه در حساس ترین سال های انقلاب اسلامی ایران با مردانگی و رشادت های والا توطئه دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرد.

وی افزود: مجاهدت های مردم ولایتمدار آمل در روز ششم بهمن از یاد نخواهد رفت و آن حماسه مردم آمل از حافظه ها پاك نخواهد شد.

سرلشكر حسن فیروزآبادی با بیان اینكه مجاهدت های مردم آمل در مسیر دفاع از انقلاب بوده است، تصریح كرد: این مجاهدت ها نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است و پاسداشت این حماسه ما را برآن می دارد تا حقایق جدیدی را آشكار و شناسایی كنیم.

این مسئول خاطرنشان كرد: مجاهدت های مردم آمل مصداق ایثار، ارزش ها و آرمان های نظام اسلامی است و حماسه ششم بهمن باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی نامید.

وی با تاكید براینكه حماسه ششم بهمن برگ زرینی دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: مردم آمل در این حماسه مانع سقوط شهر شده و نقشه های دشمنان را برهم زدند.

کد مطلب 2473623

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