به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم علی حاجت پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دریابانی به منظور ایجاد امنیت دریایی و مقابله با متخلفان برنامه‌های متعددی در بخش های اطلاعاتی و عملیاتی داشته و کشفیات بسیار خوبی نیز داریم.

وی از کشف دو هزار قوطی مشروب الکلی خارجی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این مشروبات با تلاش ماموران پاسگاه مرزی دریایی قلعه حیدر شهرستان گناوه کشف شد.

معاون عملیات فرماندهی دریابانی استان بوشهر به تشریح این عملیات پرداخت و افزود: در پی اخبار و اطلاعات رسیده به پایگاه دریابانی گناوه مبنی بر حرکت یک فروند شناور به سمت خورهای غیرمجاز، ماموران برنامه‌های خود را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه یک گروه از ماموران توانمند و زبده دریابانی در سواحل یاد شده حضور یافتند، خاطرنشان ساخت: در این عملیات دو هزار و 60 قوطی مشروب الکلی کشف شد.

حاجت‌پور ادامه داد: این مشروبات از نوع ویسکی و وودکا بودند که برخی دارای یک لیتر و برخی دارای 750 سی سی حجم بودند.

وی با اشاره به کشف بیش از 314 هزار نخ انواع سیگارهای خارجی از این شناور، اضافه کرد: هفت متهم در این راستا دستگیر شدند و به همراه کالاهای کشف شده تحویل پاسگاه شدند.