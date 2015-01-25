به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت شهادت سردار سرتیپ پاسدار محمد علی اللهدادی (شهید مدافع حرم و حامی مقاومت اسلامی و ضد صهیونیستی) روز سهشنبه هفتم دیماه در تهران برگزار میشود.
این مراسم با حضور شخصیتهای کشوری و لشکری و آحاد ملت قدرشناس و شهید پرور از ساعت 15 الی 17 در مسجد امیرالمومنین(ع) واقع در بلوار ارتش، شهرک شهید محلاتی (ره) برگزار خواهد شد.
گفتنی است سردار سرتیپ محمد علی اللهدادی هفته گذشته در پی جنایت وحشیانه بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی در قنیطره سوریه همراه با تعدادی از رزمندگان حزب الله لبنان در حین مأموریت مستشاری به شهادت رسید.
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