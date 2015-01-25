دستگیری قاچاقچی متواری با ۱۱۰ لیتر هروئین مایع

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مهدی فضلی علیشاه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : در پی شناسایی بک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در ۱۸ دی ماه سال جاری و دستگیری چهار نفر از اعضای باند مذکور ، مقدار ۳۵ کیلو تریاک و هروئین از آنها کشف شد .

وی افزود : در بازجویی های تکمیلی از اعضای باند و اقدامات اطلاعاتی ماموران محرز شد که سردسته باند شخصی به نام «میلاد» است که در پی دستگیری اعضای باند به نقطه نامعلومی متواری شده است .

سرهنگ فضلی علیشاه گفت : اقدامات اطلاعاتی ماموران اداره عملیات ویژه پلیس موادمخدر استان در جهت شناسایی محل اختفای سردسته باند و دستگیری وی ادامه داشت تا اینکه مشخص شد نامبرده در یکی از شهرهای استان تهران اسکان یافته و کماکان درامر تهیه وتولید هروئین فعالیت دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز اظهار داشت : پس از مشخص شدن صحت و سقم موضوع ، دواکیپ از ماموران اداره عملیات ویژه این پلیس به همراه نیابت قضائی در اطراف محل فعالیت نامبرده مستقر شده و در یک فرصت مناسب و طی یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری سردسته اصلی باند تهیه و توزیع مواد مخدر و دو نفر دیگر از همدستان وی شدند.

وی گفت : در بازرسی از آنجا مقدار ۱۱۰ لیتر هروئین مایع ، ۲۷ گرم هروئین خیس و ۷۲۰ گرم مرفین کشف شد . در این رابطه بک دستگاه خودرو وانت توقیف وپرونده به همراه مواد مکشوفه و متهمان دستگیر شده تحویل مراجع قضائی شدند .