پیروی از رهبری رمز تعالی و پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاج عبدالوهاب بعد از ظهر یکشنبه در همایش بزرگ یاد یاران در در آمل، گفت: در آن دوران هم در تلاش بودند تا به جریان قومیت ها و اختلافات مذهبی دامن بزنند كه امروز هم درجریان بیداری اسلامی شاهد این قضیه هستیم.

وی با بیان اینكه وقایع های مختلفی از جمله خلیج عرب، بلوچ و گنبد را به وجود آوردند، اذعان داشت: احساس آن ها این بود که در قضایای شمال کشور در جداسازی بدنه خطه شمال ایران موفق می شوند.

معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با تاکید بر این که تحلیل آن ها این بود که اگر کار را شروع کنند مردم پشت سر آن ها هستند، ادامه داد: مردم آمل نیز در روز ششم بهمن سال ۶۰ پاسخ خوبی به دشمنان داده و نقشه های آنان را نقش بر آب کردند.

فرمانده قرارگاه حضرت اباالفضل(ع) در دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: با دامن زدن به جریانات قومی می خواستند انقلاب اسلامی را به شکست برسانند که نتوانستند موفقیتی در این عرصه داشته باشند.

حاج عبدالوهاب با بیان این که در آن دوران امام خمینی(ره) با رهبری پیامبرگونه خود کشور را نحو شایسته ای پیش بردند، گفت: آنها برای تحقق اهداف خود جنگ تحمیلی را نیز اضافه کردند ولی در آن جا هم نتواستند کاری انجام دهند.

این مقام مسئول گفت: یکی از رمزهای پیروزی در دفاع مقدس اطاعت از ولایت فقیه بوده است که ولایت به عنوان ادامه دهنده راه انبیا بوده و باید رهنمودهای ولایت را به نحوی شایسته اجرایی کنیم.

حاج عبدالوهاب با اشاره به این که نظر رهبری باید سرلوحه امور و فعالیت های ما باشد، بیان داشت: در دوران دفاع مقدس نظر امام خمینی(ره) برای رزمندگان تمام شده بود که در مسیر دستورات ولایت گام برمی داشتند.

وی با بیان این که بصیرت محوری باید به عنوان اصلی اساسی مورد توجه باشد، تصریح کرد: باید بصیرت و هوشیاری خود را بالا برده و وحدت را به عنوان امری اساسی در میان خود ترویج دهیم که از تاکیدات رهبری است.

فرمانده قرارگاه حضرت اباالفضل(ع) در دوران دفاع مقدس، ادامه داد: اگر وحدت داشته باشیم دشمنان هیچ غلطی نخواهند کرد و باید خودمان را مجهز کنیم تا به دار قرار رسیده و این جا سرای ابتلا و تقابل جبهه حق و باطل است.