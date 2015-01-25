اولین واکنش بازیکن خبرساز عراق بعد از رد اعتراض ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز بعد از برگزاری جلسه اضطراری برای اعتراض ایران نسبت به دوپینگی بودن «علا عبدالزهرا» بازیکن تیم ملی عراق و درخواست برای تغییر نتیجه بازی تیم ملی ایران با عراق در جام ملت‌های آسیا، این اعتراض را رد کرد. به این ترتیب تیم‌های عراق و کره جنوبی فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها به مصاف هم خواهند رفت.

عبدالزهرا به همراه سرمربی تیم ملی عراق امروز در نشست خبری پیش از بازی با کره جنوبی شرکت کرد تا به جای صحبت درباره بازی فردا، بیشتر در مورد اتهام دوپینگش صحبت کند. وی در این نشست خبری گفت: هیچ شکایتی در دوران بازیگری علیه من مطرح نشده است و مرتکب اشتباهی نشده بودم. من با مسئولان فدراسیون فوتبال عراق جلسه‌ای داشتم و به آنها اطلاع دادم که ادعای ایران صحت ندارد و آنها فقط دنبال سرپوش گذاشتن روی باخت مقابل عراق هستند.

وی افزود: پیش از این باشگاه پلیس عراق نام مرا در فهرست بازیکنان حاضر در مسابقات AFC کاپ قرار داد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم هیچ اعتراضی به این موضوع نداشت.