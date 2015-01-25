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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

ایران دنبال سرپوش گذاشتن بود؛

اولین واکنش بازیکن خبرساز عراق بعد از رد اعتراض ایران

اولین واکنش بازیکن خبرساز عراق بعد از رد اعتراض ایران

«علا عبدالزهرا» بازیکن دوپینگی تیم ملی عراق تاکید کرد که ادعای دوپینگی بودنش از سوی فدراسیون فوتبال ایران صحت نداشته و ایران فقط به دنبال سرپوش گذاشتن روی شکست مقابل عراق بوده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز بعد از برگزاری جلسه اضطراری برای اعتراض ایران نسبت به دوپینگی بودن «علا عبدالزهرا» بازیکن تیم ملی عراق و درخواست برای تغییر نتیجه بازی تیم ملی ایران با عراق در جام ملت‌های آسیا، این اعتراض را رد کرد. به این ترتیب تیم‌های عراق و کره جنوبی فردا دوشنبه در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها به مصاف هم خواهند رفت.

عبدالزهرا به همراه سرمربی تیم ملی عراق امروز در نشست خبری پیش از بازی با کره جنوبی شرکت کرد تا به جای صحبت درباره بازی فردا، بیشتر در مورد اتهام دوپینگش صحبت کند. وی در این نشست خبری گفت: هیچ شکایتی در دوران بازیگری علیه من مطرح نشده است و مرتکب اشتباهی نشده بودم. من با مسئولان فدراسیون فوتبال عراق جلسه‌ای داشتم و به آنها اطلاع دادم که ادعای ایران صحت ندارد و آنها فقط دنبال سرپوش گذاشتن روی باخت مقابل عراق هستند.

وی افزود: پیش از این باشگاه پلیس عراق نام مرا در فهرست بازیکنان حاضر در مسابقات AFC کاپ قرار داد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم هیچ اعتراضی به این موضوع نداشت.

کد مطلب 2473643

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