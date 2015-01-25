به گزارش خبرگزاری مهر،محمدباقر قالیباف تصریح کرد: برخورد با تخلفات شهري، رانت و پارتي فقط به علاء الدين متوقف نمي شود.

شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هيچ برج ساز و گردن كلفتي كه بخواهد با پول و رابطه قانون را زيرپا بگذارد و تخلف كند، در شهرداري حاشيه امن نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بنده با كمك اعضاي شوراي شهر تهران و همكارانم در شهرداري اجازه نمي دهم ايمني و سلامت مردم و ريه هاي تنفسي شهر با پارتي بازي و پول معامله شود. به طوری که با هرگونه تخلفات غيرمجاز ساختماني به ويژه آن دسته از برج ها و مجتمع هاي اداري و تجاري كه نفس شهر را گرفته اند و حقوق شهروندان و قانون را زيرپا گذاشته اند، بدون اغماض برخورد مي كنیم.

قالیباف با بیان اینکه همكاران من هم بدانند كه از هيچ خطا و تقصيري نمي گذرم و در اين راه مماشات نمي كنم، گفت: اگر آنها نیز به تكاليف قانوني و وظايف خود در راه حفظ حريم شهر، جلوگيري و مقابله با ساخت و ساز غيرمجاز و ديگر تخلفات شهري عمل نكنند، مطمئن باشند برخورد سختي در انتظارشان است؛ اگرچه مطمئن هستم اكثر كاركنان و مديران شهري با روحيه جهادي و انگيزه خدمت رساني به شهروندان خالصانه تلاش مي كنند.