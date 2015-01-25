تیم ملی برابر عراق جوانمردانه بازی کرد/ شانس با ایران یار نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون با حضور علی کفاشیان، غلامرضا بهروان، شهاب الدین عزیزی خادم، حیدر بهاروند، شهرام دبیری، الهه عرب عامری و فریدون اصفهانیان پیش از ظهر امروز در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ضمن معرفی الهه عرب عامری به اعضای هیات رئیسه به عنوان سرپرست کمیته بانوان و نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان، گفت: از زحمات فریده شجاعی و همکاری های خوب ایشان تقدیر و تشکر می کنم. ضمن اینکه از زحمات سید محمد هادی آیت الهی در مدت زمان زیادی که در فوتبال حضور داشتند و به خصوص هیات رئیسه فدراسیون قدردانی می کنیم.

وی گفت: بدون شک در جلسه آتی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از سید محمد هادی آیت الهی و فریده شجاعی تقدیر می کنیم.

در ادامه جلسه رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تلاش و زحماتی که بازیکنان در رقابتهای جام ملتهای فوتبال آسیا کشیده بودند، گفت: از زحمات و تلاش بازیکنان در چهار بازی جام ملتهای آسیا تشکر می کنم. کادر فنی در کنار بازیکنان تمام تلاش خود را برای بهترین بازی و عملکرد به کار گرفتند اما با کشیدن مسابقه به ضربات پنالتی و پس از 80 دقیقه بازی جوانمردانه با 10 نفره، شانس با ما یار نبود.

در ادامه این نشست رئیس فدراسیون فوتبال درباره مصوبات مجمع و بررسی مسایل مالی که در مجمع عمومی به هیات رئیسه محول شده بود عنوان کرد پیگیری های لازم شده و خواستار این امر شد که در نشستهای بعدی و در اسرع وقت موضوعات مطرح شده نهایی شود.

در پایان این جلسه نیز عباس ترابیان، دبیر کمیته بازاریابی گزارش کاملی از روند برنامه های این کمیته را به اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه کرد.