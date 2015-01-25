من کارشناس برگزاری انتخابات هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران در قالب تذکری در ابتدای یکصد و بیست و ششمین جلسه شورا، تاکید کرد: در مورد انتخابات شورایاری­ها، طبق قانون شورای شهر تهران باید ناظر بر انتخابات باشد.

وی با اشاره به ابهامات مطرح شده از طرف وزیر کشور و فرمانداری، گفت: پیشنهاد می دهم که در راستای برگزاری هر چه بهتر این انتخابات، زمان برگزاری آن به تعویق بیافتد تا تکلیف نظارت بر انتخابات به طور واضح روشن شود.

دوستی افزود: ما مخالف نظارت مجلس شورای اسلامی نیستیم اما اینکه هم شورای شهر و هم مجلس شورای اسلامی ناظر باشند، ممکن است در اجرا مسائلی را پیش بیاورد.

وی افزود: من هفده بار در کشور انتخابات برگزار کردم، انتخابات را خوب می فهمم و می توانم ادعا کنم یک کارشناس برگزاری انتخابات هستم بنابراین توقع دارم شما به عنوان رئیس شورا این موضوع را به طور جدی پی گیری کنید.

غلامرضا انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به مصوبات قبلی شورای شهر تهران، نظارت بر انتخابات شورایاری ها را طبق قانون حق شورای شهر تهران و کاملاً مردمی دانست و پیشنهاد داد تا زمان تدوین آئین نامه اجرایی انتخابات، برگزاری انتخابات به تعویق بیافتد.

وی همچنین افزود: وقتی در یک شهر ده میلیونی مثل تهران، می خواهد انتخابات برگزار شود، قطعاً دخالت، فرمانداری و استانداری الزامی است و شورای تأمین استان نیز باید موافقت خود را اعلام کند.