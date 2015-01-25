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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۳۶

«کِش کتاب» آخرین دستاورد حوزه کتاب!

«کِش کتاب» آخرین دستاورد حوزه کتاب!

یکی از موسسات فرهنگی محصولات جانبی کتاب، برای رشد کتابخوانی و آسان‌تر و لذت بخش‌تر شدن این امر محصولی تولید کرده که عجیب به نظر می‌رسد.

مجله مهر: محصول «سرخط» تولید شده در یکی از موسسات فرهنگی است که قرار است با طراحی انجام شده مطالعه را برای کتابخوان ها آسان تر کند. در بروشور این محصول نوشته شده: «علامت دست دقیقا کمک می‌کند که شما سرخط را در سطر و حتی کلمه مورد نظر علامت گذاری کنید. با سرخط دیگر لازم نیست برای نشانه گذاری بر روی صفحات و سطرهای مورد نظر به کتاب آسیب بزنید و برگهای مورد نظر را تا کنید. سرخط وسیله ای برای اینکه از سردرگمی برای پیداکردن صفحه مورد نظر خلاص شوید! این محصول هدیه ای برای همه آن هایی است که کتاب را دوست دارند!»

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 نکته جالب در این محصول برخلاف مطالب درج شده در بروشور ناکارآمدی آن هنگام کتابخوانی است. چون هنگام استفاده از این وسیله به دلیل جنس پلاستیکی کش دار و طرز ساخت آن به کتاب آسیب وارد می‌شود.

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در بخش دیگری از این بروشور آمده که این محصول و نام تجاری اش به ثبت رسیده و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد. اما طبق اطلاعات بدست آمده محصول «سرخط» به هیچ عنوان یک ابتکار داخلی نیست بلکه مشابه یک نمونه خارجی به نام «fingerprint-bookmarks» است که صرفا در داخل کشور تولید می‌شود.

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با این حال بهتر است موسسه های فرهنگی و پیرامون کتاب تلاش بیشتری در راستای کتاب و کتاب خوانی انجام دهند. بسیار دور از ذهن است که بتوان تولید محصولاتی از این قبیل جامعه کشور به خصوص قشر جوان را به سمت کتابخوانی و مطالعه سوق داد.

کد مطلب 2473658

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