افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی کرایه های اتوبوس در سال ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه های اتوبوسرانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۹۴ در یکصد و بیست ششمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا اعلام داشت؛ شهرداری تهران در لایحه پیشنهادی اش افزایش ۸۰ درصدی نرخ کرایه ها برای بخش عمومی اتوبوسرانی و افزایش ۲۰ درصدی را برای بخش خصوصی اتوبوسرانی ارائه داده است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش نرخ های کرایه های اتوبوسرانی در حد معقول و عرف گفت: درست است که اتوبوسرانی در اصل کمک هایی را از ردیف بودجه شهرداری علاوه بر بود جه مصوبش درخواست دارد، اما افزایش نرخ کرایه ها هم باید از یک روند معقول پیروی کند.

وی افزود : در سال گذشته علاوه بر بودجه مصوب اتوبوسرانی رقمی معادل ۳۸۰ میلیارد تومان هم در قالب کمک پرداخت شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به اعلام نرخ های در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون های شورا پرداخت و گفت: نرخ های پیشنهادی کمیسیون عمران شورا برای افزایش نرخ کرایه اتوبوس را در دو بخش عمومی و خصوصی ۵/۱۲ درصد در نظر گرفته است و کمیسیون برنامه و وبودجه نیز برای بخش خصوصی ۲۵ درصد و در بخش عمومی هم ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته است. با این حال در جلسه مشترکی که با کمیسیون عمران داشتیم به دو عدد ۱۵ درصد برای بخش عمومی و ۱۷ درصد برای بخش خصوصی به جمع بندی رسیدیم.

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلاتی که ۲ نرخی بودن کرایه ها در این بخش از حمل و نقل به وجود خواهد آورد، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی را برای هر دو بخش اتوبوسرانی عمومی و خصوصی مطرح کرد.

احمد دنیا مالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل نیز یاد آور شد : بخش خصوصی در حوزه اتوبوسرانی با سایر بخش های خصوصی متفاوت است.

وی افزود: در این بخش از حمل و نقل هزینه ها از صفر تا ۱۰۰ را بخش خصوصی پرداخت نمی کند بلکه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بخش تعمیرات و کارواش به این اتوبوس ها خدمات ارائه می دهد.

رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: اگر فاصله کرایه های بخش خصوصی و عمومی زیاد شود مورد اعتراض عموم مردم به ویژه مصرف کنندگان قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود که افزایش نرخ در هر دو بخش یکسان باشد به همین دلیل است که در جلسات کمیسیون بر سر این موضوع به عدد ۵/۱۲ درصد رسیده ایم.

در نهایت اعضای شورا افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی کرایه های اتوبوس در سال ۹۴ را به تصویب رساندند که به موجب آن کرایه های اتوبوس اعم از عمومی و خصوصی در سال ۹۴ بیش از ۱۰۰ تومان افزایش نخواهد داشت و در همه مسیر ها به طور متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

گفتنی است در صورتی که دستگاه های نصب شده در اتوبوس ها خراب باشد طبق تبصره های موجود ، از مسافرین آن اتوبوس نباید پولی دریافت شود.