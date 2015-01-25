بررسی گزینه های دیگر در قبال روسیه/ استقرار نیروهای آمریکایی درجهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیازی به مداخله نظامی در شرق اوکراین نیست. وی این مطلب را در نشست خبری مشترک با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در دهلی گفت.

اوباما در واکنش به تحولات اخیر در شرق اوکراین گفت: ما روسیه را به علت موضعش در اوکراین منزوی کردیم، اما به دخالت نظامی نیازی نیست.

اوباما همچنین تاکید کرد که فشارها بر روسیه را تشدید خواهد کرد و در حال بررسی گزینه های دیگر در قبال روسیه است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در این کنفرانس مظبوعاتی از احتمال استقرار نیروهای آمریکایی در برخی نقاط جهان خبر داده و گفت: احتمال استقرار نیروهای آمریکایی در مناطقی از جهان که تروریست ها آنها را تهدید می کنند وجود دارد.



وی در خصوص تحولات یمن هم گفت: اولویت ما در یمن حفظ سلامت آمریکایی ها است.

اوباما در عین حال تاکید کرد با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای احترام به روند قانونی به منظور حل بحران یمن همکاری خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که کشورش به همکاری هسته ای با هند متعهد است.